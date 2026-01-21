Der Nielsen Werbetrend für das vergangene Jahr 2025 weist DooH wieder als den großen Wachstumsgewinner aus: Die digitale Außenwerbung konnte ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Damit wächst der jährliche Brutto-Werbeumsatz von DooH um rund 350 Mio. Euro auf circa 1,7 Mrd. Euro – und das, obwohl der Werbemarkt insgesamt mit 0,9 Prozent Rückgang beziffert wurde.

Damit hält DooH seinen Erfolgskurs der vergangenen Jahre: 2024 konnte das Digitalmedium um 19 Prozent, 2023 um 25 Prozent wachsen. Innerhalb der Außenwerbung konnte DooH seinen Marktanteil im vergangenen Jahr auf 48 Prozent steigern.

Starker Dezember

Ein wesentlicher Impuls kam aus dem 4. Quartal des letzten Jahres, in dem DooH um 27,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zulegte. Insbesondere im Dezember stiegen die Bruttowerbeumsätze der digitalen Screens im öffentlichen Raum um 54,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das IDOOH-Institut vermutet, dass viele Werbetreibende den schnellen Reichweitenaufbau, die zielgruppenspezifische Aussteuerung und die flexiblen Buchungsmodalitäten von DooH nutzen wollten, um die Verbraucher:innen zur Weihnachtszeit zum Geschenkekauf zu animieren. Deutlich wurde dies im Bereich At-Retail-DooH, der ein Plus von 92,1 Prozent gegenüber Dezember 2024 verzeichnete.

„Als einziges digitales Massenmedium im öffentlichen Raum erreicht DooH die gesamte mobile Bevölkerung – unabhängig von Endgeräten, Plattformen und Login-Strukturen“, erklärt Frank Goldberg, Geschäftsführer des IDOOH. „Gerade in Zeiten fragmentierter Mediennutzung bietet Digital-Out-of-Home Werbetreibenden eine verlässliche, reichweiten- und aufmerksamkeitsstarke Präsenz entlang der täglichen Wege der Konsument:innen. Zugleich zählt DooH zu den umweltfreundlichsten Mediengattungen, da Inhalte ressourcenschonend digital ausgespielt werden und ein vergleichsweise geringer CO2-Fußabdruck pro Kontakt entsteht.“

10 Prozent noch möglich

Somit konnte sich die gesamte Außenwerbung 2025 beeindruckend positionieren. Laut Nielsen liegt die Gattung nun bei einem Marktanteil von 9,9 Prozent. 2024 waren es noch 9,2 Prozent. Die Brutto-Werbeeinnahmen stiegen von knapp 3,2 Mrd. Euro auf 3,56 Mrd. Euro. Kai-Marcus Thäsler, Geschäftsführer des BAM – Bundesverband für Aussenmedien, kommentiert: „Im Sommer 2025 hat Out of Home die 10-Prozent-Hürde übersprungen und kann seitdem Monat für Monat zweistellige Anteile am Brutto-Media-Markt vermelden. Und unser Medium wächst kontinuierlich zweistellig weiter. Auch für 2026 stehen nach den Prognosen aller Media-Agenturen die Ampeln für OoH auf Grün. Dieses Jahr wird ein Out-of-Home-Jahr!“

Die Ergebnisse basieren auf dem aktuellen Nielsen Werbetrend. Dabei handelt es sich um vorläufige Bruttowerbeumsätze, Nachmeldungen sind noch bis Februar möglich. Vielleicht wird es also doch noch etwas mit den 10 Prozent über das gesamte Jahr.

Anzeige