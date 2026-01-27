Mehr als 700 Displays an Shell-Tankstellen in Deutschland sind nun programmatisch über die SSP von Viooh buchbar. Das Inventar stammt von ISM.

Viooh erweitert sein Angebot in Deutschland durch eine Partnerschaft mit ISM Intelligent Signage for Media. Über die Supply-Side-Plattform von Viooh wird das DooH-Inventar des ISM-Tankstellennetzes programmatisch buchbar.

Das Netzwerk umfasst 784 digitale Displays an Shell-Tankstellen in Deutschland. Laut Angaben der Partner erzielt das Portfolio monatlich rund 204 Millionen Impressionen und deckt sowohl Großstädte als auch regionale Gebiete ab. Genannt werden unter anderem Berlin, München, Hamburg und Köln.

Die Displays sind an mehreren Kontaktpunkten innerhalb der Tankstellen platziert. Dazu zählen Vorplätze, Zapfbereiche sowie der Zugang zu den Shops. Die Hi-Light-Displays sind beim Einfahren auf das Gelände, während des Tankvorgangs und beim Betreten des Shops sichtbar.

Der programmatische Einkauf erfolgt über die SSP von Viooh. Werbetreibende erhalten damit Zugang zu dem nationalen Tankstelleninventar von ISM. Nach Angaben der Unternehmen profitieren Kampagnen von der programmatischen Aussteuerung über die Plattform von Viooh.

Anzeige