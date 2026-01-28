Der Münchner Distributor Concept International führt das mobile Datenerfassungsterminal Sunmi L3 neu im Sortiment.

Das Sunmi L3 basiert auf dem Betriebssystem SunmiOS auf Grundlage von Android 14. Das Gerät arbeitet dabei mit einem Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,2 Gigahertz. Es verfügt über 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 Gigabyte internen Speicher. Zudem unterstützt das Terminal den Einsatz von SIM-Karten und optional E-Sim.

Als Bezahlterminal einsetzbar

Zur Ausstattung zählen zudem ein 6,75-Zoll-Display mit Multitouch-Funktion sowie ein integrierter 2D-Batch-Scanner. Zusätzlich unterstützt das Gerät Dual-NFC. Das ermöglicht unter anderem das bargeldlose Bezahlen über das Terminal. Für den Einsatz in mobilen Umgebungen verfügt das Terminal über WLAN sowie LTE/4G-Konnektivität.

Concept International sieht Einsatzfelder überall in der Lieferkette – Logistik, Handel und Gastronomie. Dafür unterstützt das Sunmi L3 Cloud-Synchronisation in Echtzeit. Funktionen wie Geo Fencing, Remote Control und Updates erfolgen somit über die Sunmi-Cloud. Damit können mehrere Geräte gleichzeitig eingerichtet und verwaltet werden.

Für den stationären und mobilen Einsatz ist das Gerät nach IP68 zertifiziert. Zudem ist ein austauschbarer Akku integriert.

Concept International gibt den Listenpreis mit 370 Euro netto an und vertreibt das Gerät ab sofort. Zusätzlich bietet der Distributor Konfigurations- und Serviceleistungen für Reseller und Systemhäuser an.

