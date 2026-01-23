Bütema hat für die Klinik Josephinum in München ein digitales Leitsystem umgesetzt. Installiert wurden drei wetterfeste Outdoor-Stelen mit 55-Zoll-Displays in individueller RAL-Sonderfarbe, abgestimmt auf die Architektur des Klinikgebäudes. Die Installation befindet sich im Außenbereich der Klinik.

Die bisherigen statischen Hinweistafeln wurden durch digitale Anzeigen ersetzt. Das System dient der Besucherführung und der Anzeige von Informationen, die zentral aktualisiert werden können. Die Inhalte werden über ein Digital-Signage-System von Bütema gesteuert, wodurch Änderungen in Echtzeit möglich sind.

Zentrale Steuerung der Leitsystem-Inhalte

Zum Projektumfang gehörten die technische Planung, die Visualisierung der Standorte sowie die Installation der Hardware. Auch die Gestaltung der Inhalte wurde im Rahmen des Projekts umgesetzt. Die Stelen sind für den dauerhaften Außeneinsatz ausgelegt und verfügen über eine erhöhte Leuchtkraft, um die Lesbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sicherzustellen.

Die Umsetzung erfolgte gemeinsam mit der Bütema-Marke Wedeko. Angaben zu Software-Versionen, Mediaplayern oder Netzwerkanbindung wurden nicht veröffentlicht.

