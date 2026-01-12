New York City | Auf der NRF 2026 stellen Glass-Media und Samsung neues Zubehör für E-Paper-Displays vor. Mit neuen Gehäusen und Montagelösungen soll Samsungs EMDX-Serie eine nachhaltige Alternative zu klassischen Backlit-Displays bieten.

Die E-Paper-Displays von Samsung basieren vollständig auf der reflektierenden E-Paper-Technologie von E Ink und verfügen über eine matte Oberfläche, die gedrucktem Papier sehr nahekommt. Im Unterschied zu konventionellen LCD- oder LED-Displays emittieren die Displays kein Licht, sondern reflektieren das Umgebungslicht. Dadurch werden Spiegelungen deutlich reduziert und die visuelle Ermüdung verringert. Gemeinsam mit dem in US-amerikanischen Display-Spezialisten Glass-Media hat Samsung nun eine neue modulare Lösung entwickelt, die als sofort einsetzbare Komplettlösung verfügbar ist.

Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal ist die batteriebetriebene Architektur. Dank des äußerst geringen Energieverbrauchs der E-Paper-Technologie benötigen die Displays keine permanente Stromversorgung. Das vereinfacht die Installation deutlich – insbesondere in temporären oder stark frequentierten Umgebungen – und unterstützt zugleich Nachhaltigkeitsziele, da der Gesamtenergieverbrauch reduziert wird.

Glass-Media und Samsung positionieren die neue Produktlinie als Ersatz für statische Printmedien – nicht als direkten Wettbewerber zu High-Brightness-Displays. Die reflexionsarme Oberfläche reduziert visuelle Reizüberflutung und bewahrt eine ruhige visuelle Anmutung, während zugleich die Flexibilität digitaler Inhaltssteuerung erhalten bleibt.

Das E-Paper-Zubehörportfolio wird um weitere Größen und Ausrichtungen erweitert. Ergänzend sind zahlreiche Montagesysteme und Gehäuselösungen geplant. Vorgesehen sind unter anderem folgende Konfigurationen:

Freistehende digitale Posterdisplays

Digitale Menüboards

Tischaufsteller

Regalkopf-Displays

Absperr- und Wegeleitsysteme

Zu den Zielbranchen zählen der Einzelhandel, die Gastronomie, das Gastgewerbe, das Gesundheitswesen sowie weitere erlebnisorientierte und stark frequentierte Einsatzumgebungen. Nach Angaben der Unternehmen bieten die Lösungen eine portable und modulare Alternative sowohl zu starren Printbeschilderungen als auch zu permanent installierten Displays.