Agentic AI, Smart-Store-Plattformen und digitale Zwillinge zählen in diesem Jahr zu den dominierenden Themen der NRF. Sie stehen exemplarisch für die zunehmende Verschmelzung von Technologie, Daten und physischem Handel. invidis war vor Ort, hat die Messehallen und das Umfeld des Javits Centers erkundet und die Stimmung sowie aufkommende Trends eingefangen.

Retail überall – auf Screens und Straßen

Die NRF beschränkt sich längst nicht mehr auf die Messehallen. Rund um das Javits Center prägt Retail-Technologie das Stadtbild. Zahlreiche DooH-Screens in ganz Manhattan werben für Lösungen von Anbietern wie Shopify, KPMG und anderen Schwergewichten aus Retail und Consulting. Handel ist allgegenwärtig – und von wirtschaftlicher Zurückhaltung ist wenig zu spüren. Sowohl in der Stadt als auch auf der Messe ist die Stimmung auffallend positiv.

Obwohl der erste Messetag – traditionell der Sonntag – üblicherweise etwas ruhiger verläuft, füllten sich die Hallen kurz nach Öffnung um 9 Uhr zügig. Beständige Besucherströme bewegten sich durch die Gänge. Auch die Konferenzformate sind gut besucht, insbesondere wenn hochrangige Branchenvertreter auf der Bühne stehen.

Zu den Höhepunkten zählte die Eröffnungs-Keynote von Google-CEO Sundar Pichai. Sie unterstrich einmal mehr die starke Anziehungskraft der NRF auf Big Tech und den wachsenden Einfluss der Hyperscaler auf Retail-Strategien und Innovationen.

Digital Signage präsent – aber nicht im Rampenlicht

Wie schon in den Vorjahren spielen klassische Digital Signage-Hersteller auf der NRF eher eine Nebenrolle. In der Haupthalle sind mit Samsung und Stratacache lediglich zwei große Namen vertreten. Trotz ihrer Branchenrelevanz wirken beide Auftritte vergleichsweise zurückhaltend – insbesondere im Kontrast zu den großflächigen, visuell dominanten Ständen von Microsoft, Salesforce, AWS, Vusion und anderen Retail-Tech-Giganten.

Auf den unteren Ebenen der Messe zeigt sich das Digital Signage-Ökosystem jedoch deutlich präsenter. Etablierte Anbieter wie Brightsign, CRI, SageNet, Bluefin und Visual Art sind vertreten. Hinzu kommt ein stark frequentierter Gemeinschaftsstand der Digital Signage Federation (DSF), an dem unter anderem Dise, Diversified, Navori, Peerless, Spectrio, Poppulo und i5 LED die Vielfalt an Lösungen demonstrieren, die gezielt auf Retail-Anwendungen ausgerichtet sind.

Insgesamt bestätigt die NRF ihren Status als globale Leitmesse für den Handel – mit einem klaren Fokus auf datengetriebene Plattformen, AI und integrierte Technologie-Ökosysteme, während Digital Signage weiterhin ein wichtiger, wenn auch weniger prominenter Bestandteil des Gesamtbildes bleibt.