Die neue Partnerschaft von Samsung USA mit dem in Florida ansässigen IoT- und Digital Signage-Plattformanbieter Blinc – kurz für Behavorial Labs Inc. – ermöglicht es VXT-Kunden, Kampagnen auf Basis von Erkenntnissen aus Blincs Analyseplattform zu steuern. Ziel ist es, das Verständnis von Zielgruppen enger mit der kreativen Umsetzung zu verknüpfen. Der Fokus liegt nicht auf dem Ersatz bestehender CMS-Workflows, sondern auf deren Anreicherung durch datenbasierte Entscheidungslogik.

Das erste gemeinsame Produkt Utilix ist ein regelbasiertes Content-Management-Tool für größere Netzwerke. Es ermöglicht Marken, Inhalte dynamisch anzupassen – etwa anhand von Tageszeit, Zielgruppenmerkmalen und Promotions-Prioritäten – um Inhalte situationsabhängig auszuspielen.

Für Samsung soll die Partnerschaft die Positionierung von VXT über eine reine Playback-Plattform hinaus stärken, während Blinc Zugang zu einem globalen Hardware- und Channel-Ökosystem erhält.

Darüber hinaus spiegelt der Schritt einen Branchentrend wider, Digital Signage als adaptiven, daten- und intelligenzgestützten Bestandteil von Retail-Media- und Omnichannel-Strategien zu nutzen.

Nächste Wachstumsphase

Parallel dazu gab Blinc die Ernennung von Jarrett Nasca zum Company Leader bekannt. Er bringt Erfahrung aus wachstumsstarken Technologieunternehmen mit, zuletzt als CMO und CRO beim Self-Ordering-Kiosk-Anbieter Grubbrr. Dort war er am Aufbau von Vertriebs-, Marketing- und Partnerstrukturen beteiligt.

Mit der Erfahrung im Aufbau strategischer Partnerschaften – unter anderem mit Samsung – sowie einem Hintergrund in den Bereichen Technologie, Hospitality und Live-Umgebungen soll Jarrett Nasca die Go-to-Market-Umsetzung von Blinc schärfen. Der Fokus liegt dabei auf Produktinnovation, Skalierbarkeit und messbaren Kundenergebnissen.