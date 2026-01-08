Eine eher ungewöhnliche interaktive DooH-Installation zur Prostatavorsorge von Prost8 gewann den European Grand Prix von Ocean Outdoor. Dabei steuern Teilnehmende ein digitales Hinterteil durch Bewegung.

Das britische Charity-Unternehmen Prost8 und die Agentur TBWA/MCR erhalten den European Grand Prix von Ocean Outdoor. Der Preis wird seit 2024 verliehen und zeichnet besonders kreative Ideen für DooH aus.

Die Aktion macht auf Prostatakrebs bei Männern aufmerksam. Diese sollen damit angeregt werden, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Viele vermeiden dies, weil sie fälschlicherweise annehmen, ein Arzt müsse dafür seinen Finger in den Hintern einführen. Dabei reiche ein einfacher Bluttest.

Steuerung über Skeletterkennung

Deshalb überlegte sich Prost8 ein Spiel, bei dem Teilnehmer mit ihrem Gesäß ein digitales Gesäß steuern, das einem Finger entkommt. Über die Skeletterkennung von Ocean Outdoor kann der digitale Hintern durch die Bewegungen des echten Gesäßes gesteuert werden.

Die Aktion wurde unter anderen von Influencern beworben. In einem Video von Ocean Outdoor sieht man, wie es durchgeführt wurde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Eine international besetzte Jury wählte die Aktion aus einer Shortlist von zwölf Teilnehmern aus, die bereits mit der Gold-Kategorie des Wettbewerbs ausgezeichnet wurden. Dabei kamen Einsendungen aus dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Deutschland, Norwegen, Finnland und Dänemark.

Die übrigen Gewinner der Gold-Kategorie hat Ocean Outdoor veröffentlicht – mit zusätzlichen Informationen zur Zusammensetzung der Jury und dem Kreativ-Wettbewerb.

„Es gab einige hervorragende Gewinner in der Gruppe. Die gezeigte Kreativität war so groß wie nie. Aber dies war eine fast einstimmige Entscheidung. Eine Krebserkrankung, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt wie benötigt, wurde mit einer Idee zusammengebracht, die Aufmerksamkeit auf einem beispiellosen Niveau erzeugt. Großartiges DooH. Alles, was man braucht, ist eine Idee“, sagt Helen Haines, Director of Strategic Projects bei Ocean Outdoor.

Mit dem Preis darf Prost8 die Kampagne in einer Woche ihrer Wahl auf großformatigen Displays in ganz Europa ausspielen. Darunter sind unter anderem Ikonen wie der Amsterdam Leidseplein, den Centro Lights in Oberhausen und die berühmten Piccadilly Lights in London.