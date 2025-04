Ocean Outdoor launcht im Westfield Centro Oberhausen die neue DooH-Fläche „Centro Lights“ – ein 125 Quadratmeter großer, konvexer LED-Screen. Er befindet sich am Luise-Albertz-Platz, in der Nähe des Cinestar-Kinos und des Foodcourts. Mit seiner konvexen Form ist Centro Lights ein in Deutschland einzigartiges Format. Die Wölbung macht den Screen aber prädestiniert für 3D-Effekte – ein bekanntes Vorbild dieser Technologie ist beispielsweise die DooH-Fläche „The Gateway“ in Los Angeles.

Für 3D-Effekte wendet Ocean die firmeneigene „Deepscreen“-Technologie an: Durch Anamorphose, eine Technik der Bilderzeugung, werden die Bilder mathematisch so kalkuliert, dass Betrachter sie im richtigen Winkel als dreidimensional wahrnehmen. Den Effekt kennt man unter anderem von den Piccadilly Lights in London, der wohl bekanntesten DooH-Fläche von Ocean Outdoor.

Der Centro Lights soll aber keine rein passive Werbefläche sein, sondern erlaubt Zuschauern, in Echtzeit über ihr Smartphone mit dem Screen zu interagieren. In alle Screens am Centro Oberhausen lassen sich auch Live-Streaming, Mixed- und Augmented-Reality-Elemente integrieren. Durch zusätzliche Live-Daten, Torso- und Gesten-Tracking ist es möglich, den Screen unter anderem für Mobile Gamification (Spielmarketing) und das Zusammenspiel mit interaktiven Böden zu nutzen.

Ocean Outdoor betreibt als europäischer DooH-Partner von Unibail-Rodamco-Westfield auch mehrere Screens im Inneren des Centro Oberhausen. Dazu gehören der 25 Quadratmeter große „Leisure Dome“ sowie „The Halo“, eine 360-Grad-Installation im Herzen der Mall. Die insgesamt 247 Quadratmeter große LED-Installation besteht aus einem 107 Quadratmeter großen Ringelement-Screen kombiniert mit vier 35 Quadratmeter großen Monitoren und erstreckt sich über zwei Etagen.

Neben dem Centro Lights befinden sich im Außenbereich auf dem Platz der Guten Hoffnung weitere großformatige DooH-Screens: „The Double“ und „The Green Double“. Besucher begegnen zudem insgesamt 33 kleineren Screens im Innen- und Außenbereich.

Das Centro Oberhausen gilt mit 216 Geschäften und 15,2 jährlichen Besuchern als eines der größten Einkaufszentren in Deutschland – nach dem neulich eröffneten Westfield Hamburg-Überseequartier, für das Ocean Outdoor ebenfalls DooH-Partner ist.