Es ist geschafft: Die Shopping- und Lifestyle-Mall Westfield Hamburg-Überseequartier hat nun offiziell eröffnet. Am 8. April empfing das Center die ersten Besuchermassen.

Gleichzeitig gingen auch die DooH-Screens von Außenwerber Ocean Outdoor Germany live. Neben den 32 doppelseitigen 75-Zoll-Displays sind das vor allem fünf großformatige LED-Screens:

„The Entrance“, 70 m²

„The Gateway“, 25 m²

„The Bridge“, 20 m²

„The Anchor“, 14 m²

„The Beacon“, 9 m²

Insgesamt haben die Screens, inklusive der Displays, eine Gesamtfläche von 268 Quadratmetern. Zudem sind sie mit den Deepscreen-Technologien von Ocean Outdoor kompatibel. Das beinhaltet Forced-Perspective-Content sowie diverse interaktive und AR-Features.

Größtes europäisches Shopping-Center

„Unser Claim ‚The Art of Outdoor‘ steht für innovativere, intelligentere und wirkungsvollere Werbeerlebnisse“, sagt Christopher Samsinger, CEO von Ocean in der DACH-Region. „Wir freuen uns, dies in Hamburg nun zeigen zu dürfen. Mit unseren High-Tech-Screens sprechen Werbetreibende ihre Zielgruppen an hochfrequentierten Orten an – und zwar mit unverwechselbarem und einfallsreichem Storytelling. Das Überseequartier wird so zur perfekten Leinwand für exklusive Marken.“

Mit 16,2 Millionen erwarteten Besucher:innen im Jahr würde das das Westfield Hamburg-Überseequartier das Westfield Centro in Oberhausen als größtes europäisches Shoppingcenter ablösen. Auf mehr als 105.000 Quadratmetern verfügt es über 170 Geschäfte, mehr als 40 Gastronomien und drei Hotels sowie etwa 579 Wohnungen und Büroflächen mit etwa 4.000 Arbeitsplätzen. Auch ein Kreuzfahrt-Terminal wird Teil des neuen Einkaufsviertels sein.