Unweit von Hollywood ist großes Kino nie weit – doch was der lokale DooH-Anbieter Wow Media in Inglewood realisiert hat, ist selbst für Los Angeles ganz große Show. Eine doppelseitige gewölbte LED überbrückt die Market Street im Stadtteil Inglewood – Home of Champions. Die Hauptzugangsstraße vom Highway zu den weltweit bekannten Sportstadien von Los Angeles.

Die konkav gewölbte LED im US-Billboard Format ist wenig aufregend, die immens aufwendige Konstruktion dagegen schon. Die Masse an Material ist überwältigend. Wow hat sich auf die Fahnen geschrieben, DooH und Architektur zu verbinden. Viele der individuell designten Werbeträger ergänzen die DooH-LED mit Mood-Beleuchtung.

Zu übersehen sind die ikonischen Werbeträger à la Inglewood kaum. Inwieweit das hohe Investment sich in den TKPs widerspiegelt, ist uns nicht bekannt. In Europa wären solche massiven Installationen in einer Innenstadt kaum vorstellbar.

Aus technischer Sicht ist weiterhin frustrierend, das im Jahre 2024 Proof of Play immer noch über IP-Kameras an langen Stangen erfolgt. Liebe Digital Signage-Branche – das muss doch besser gehen.