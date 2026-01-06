Die Installation bewirbt und unterstützt den GPS-Pet-Tracker-Service von HT gleichzeitig, indem sie das Leistungsversprechen des Produkts in eine reale Anwendung überführt. Statt auf reine Aufmerksamkeitskommunikation zu setzen, ist das Plakat so konzipiert, dass es streunende Hunde aktiv anzieht und sie so lange an einem sicheren Ort hält, bis ihre Besitzer eintreffen.

Jede Einheit ist mit einem Duftmechanismus ausgestattet, der den Geruch von Futter freisetzt, sowie mit einer bodennah platzierten Wasserschale. Der Ansatz basiert auf dem Verhalten von Hunden und nutzt Gerüche, um Tiere gezielt zu einem festen Ort zu führen, an dem sie ruhig bleiben und in einem vertrauten, öffentlichen Umfeld gut sichtbar sind. Die erste Installation ist in einem stark frequentierten Bereich für Hundespaziergänge in Zagreb in Betrieb.

Das Projekt definiert Out-of-Home neu – von einem passiven Kommunikationskanal hin zu einem praktischen Nutzinstrument. Statt auf aufmerksamkeitsgetriebene Inszenierung zu setzen, basiert die Umsetzung auf verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen und positioniert das Medium selbst als Teil der Lösung. Das Konzept ist skalierbar angelegt und eignet sich für weitere Standorte wie Parks, Wege, Tierheime oder andere typische Hunderouten in zusätzlichen Märkten.

Nach Angaben von HT gehen in Kroatien jedes Jahr mehr als 1.500 Hunde verloren oder werden zu Streunern. Das belastet die Besitzer emotional und birgt zugleich Sicherheitsrisiken für die Tiere. Mit der Kampagne soll gezeigt werden, wie vernetzte Technologie alltägliche Probleme auch jenseits klassischer Konsum-Anwendungsfälle adressieren kann.

„Diese Initiative zeigt, wie Technologie und innovatives Denken Situationen unterstützen können, die auf den ersten Blick klein wirken, für Betroffene jedoch von großer Bedeutung sind“, sagte Branka Bajt, Brand Director bei Hrvatski Telekom. „Wenn auch nur ein Hund wieder mit seinem Besitzer zusammengeführt wird, hat das Projekt seinen Zweck erfüllt.“