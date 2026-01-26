Die ISE 2026 wächst weiter: Mehr als 1.700 Aussteller in acht Hallen auf einer mehr als 100.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche. Bei diesen Zahlen lohnt sich eine gute Vorbereitung. Deshalb veranstaltet invidis impact das Webinar „Ready for ISE“. Dieses findet am Dienstag, 27. Januar 2026, um 14 Uhr statt.

Die Fragen, die sich vor einer so großen Messe stellen, werden hier beantwortet. In einem kompakten und neutralen Format sagen Branchenexperten, welche Themen auf der ISE 2026 relevant sind und auf welche Trends zu achten ist.

Des Weiteren werden Ratschläge gegeben, mit denen man seinen Messeaufenthalt effizient gestaltet und Anfängerfehler vermeidet. Dabei hilft ein Field Guide, der die Must-Sees auflistet und zur effizienten Planung dient.

Das Webinar findet als Linkedin-Live-Event statt, weshalb eine Anmeldung ausschließlich über die Plattform möglich ist. Melden Sie sich jetzt über diesen Link an.

Registrierung Termin: „Ready for ISE“ Webinar von invidis Uhrzeit: 14:00 Uhr, 27. Januar 2026 Anmeldung: Hier geht es zur Anmeldung auf Linkedin

