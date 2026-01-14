In wenigen Wochen ist es soweit: Die ISE 2026 startet in Barcelona. Vom 3. bis 6. Februar stellt dabei die ProAV- und Digital-Signage-Branche ihre wichtigsten Trends und Produkte vor. Michael Blackman, Managing Director von Integrated Systems Events, gab nun ein Update für die Rahmenbedingungen und wichtigsten Fakten der Messe.

Mit invidis zur ISE 2026 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2026invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2026. Hier geht es zur Registrierung.

Die ISE vergrößert sich somit auch 2026: Die Showfloor-Fläche wächst zum ersten Mal auf mehr als 100.000 Quadratmeter. Das sind knapp 10 Prozent mehr Fläche als im letzten Jahr. Auch die Ausstellerzahl wächst: Insgesamt kommen mehr als 1.700 Aussteller in die Fira de Barcelona. Ob auch der Besucherzahlrekord von letztem Jahr nochmals übertroffen wird, wagte Michael Blackman nicht zu prognostizieren.

Mehr Besucher aus Lateinamerika

Laut Integrated Systems Events steigt die erwartete Besucherzahl aus Lateinamerika. Die Gründe dafür sind eine dort wachsende ProAV- und Digital-Signage-Branche kombiniert mit kaum vorhandenen Sprachbarrieren bei einer Messe in Spanien. Auch die Industrie vor Ort ist vertreten: 150 Aussteller sind aus Spanien und 30 davon aus der Region Katalonien. Der wirtschaftliche Gesamteffekt für die Region Katalonien beläuft sich auf 520 Millionen Euro – dabei sind die Ausgaben der Besucher, Austeller und die wirtschaftlichen Folgewirkungen eingerechnet.

Zudem sprach Mike Blackman das Rahmenprogramm und die Sonderflächen der ISE 2026 an, die die zahlreichen Konferenzen und Summits ergänzen. Unter anderem gibt es den Innovation Park sowie den Connected Classroom. Auf der Spark Konferenz sollen sich die kreativen Köpfe der Branche treffen und vernetzen. „Spark bringt kreative Leader, Designer und Entwickler zusammen. Es schafft einen Platz, wo zusammengearbeitet und die Zukunft digitaler Kreativität geformt wird“ sagte der Managing Director. Eine Show mit 700 Drohnen sowie immersive Projektionen sind weitere Highlights.