Nach der Premiere in diesem Jahr kehrt der Connected Classroom 2026 auf die ISE zurück: Integrated Systems Europe und Logitech stellen auf 120 Quadratmetern verschiedene Tools vor. Diese sollen den Unterricht digitaler und inklusiver machen. Mit technologischer Unterstützung sollen somit Lehrinhalte schneller und einfacher vermittelt werden.

Mit dem Connected Classroom will Logitech zeigen, wie Technologie den Unterricht dynamischer, inklusiver und effektiver macht. Die Idee dazu hatten Jason Whicom, Gründer der Marketingagentur Kinetic Culture, und Jeff Boggess, ein Experte für Produktmarketing. Ihre Visionen wurden von Integrated Systems Europe in Zusammenarbeit mit Logitech verwirklicht.

Mit invidis auf die ISE 2026 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2026invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2026. Hier geht es zur Registrierung.

„Der Connected Classroom fing als eine Idee aus einem Kaffeegespräch und dem gemeinsamen Glauben an, dass die AV-Community einen bleibenden Eindruck in Barcelona und darüber hinaus hinterlassen kann“, sagt Jason Whitcomb.

Spende an Unicef

Ein Teil des vorgestellten technologischen Equipments wird von Logitech gespendet. Die Geräte gehen an die ITU, die International Telecommunication Union, und das Giga-Projekt von Unicef. Mit diesem Projekt will das UN-Kinderhilfswerks erreichen, dass jedes Klassenzimmer der Welt einen Online-Zugang erhält. Bereits nach der ISE 2025 spendete man 30 technische Geräte.

Mike Blackman, Managing Director von Integrated Systems Europe, sagt dazu: „Connected Classroom ist weit mehr als eine Vorführung davon, was mit Technologie möglich ist; es ist auch eine Verpflichtung, einen Unterschied zu machen. Mit der Spende an das Giga- Programm helfen wir sicherzustellen, dass Kinder überall Zugang zu den Tools haben, die sie zum Lernen, Wachsen und Aufblühen brauchen.“

Im Connected Classroom werden somit beispielweise die beiden Logitech-Kameras „Rally Camera Streamline Kit“ und „Reach“ zu sehen sein. Zudem zeigt Logitech die Mevo-Kamera zur Generierung von kreativen Inhalten und den MX Ink – einen Eingabestift, der speziell für die Arbeit in AV/VR-Umgebungen entwickelt wurde. Auch interaktive Displays und weitere Streaming-Tools können Messebesucher ausprobieren.

Die kollaborative Ausstellung wird in Halle 2 auf der ISE 2026 zu sehen sein.

Anzeige