In Halle 2 der ISE ist traditionell das Reich von Anbietern wie Logitech, Zoom und Microsoft, die hier ihre Collaboration-Lösungen vorstellen. Neben dem modernen Arbeitsplatz liegt der Fokus auf dem vernetzten Klassenzimmer. Wie das im Gesamten aussehen kann, präsentiert die ISE dieses Jahr in Halle 2 in der Spezialzone „Connected Classroom – powered by Logitech“, die ein ganzes Klassenzimmer nachbildet.

Der Connected Classroom teilt sich in vier thematische Zonen:

Hybrides Lernen: Lösungen für die Verzahnung von Präsenz- und Fernunterricht, einschließlich digitaler Whiteboards, Kollaborationssoftware und Konferenztools.

Lösungen für die Verzahnung von Präsenz- und Fernunterricht, einschließlich digitaler Whiteboards, Kollaborationssoftware und Konferenztools. Teacher Zone & Thought Leadership Stage: Ressourcen für Lehrkräfte, wie Unterrichtsplanungs-Tools, interaktive Displays und KI-gestützte Lehrmittel. Branchenexperten diskutieren zudem über die Zukunft der Bildung

Ressourcen für Lehrkräfte, wie Unterrichtsplanungs-Tools, interaktive Displays und KI-gestützte Lehrmittel. Branchenexperten diskutieren zudem über die Zukunft der Bildung Social Learning Zone: Präsentation von kollaborativer Software zur Förderung von Teamarbeit und sozialem Lernen

Präsentation von kollaborativer Software zur Förderung von Teamarbeit und sozialem Lernen Streamers and Creators Zone: Technologien für die Erstellung von Bildungsinhalten, darunter Podcast-Mikrofone, Streaming-Kameras und Medienbearbeitungssoftware.

Zwischen 11:00 and 12:00 Uhr finden täglich Präsentationen von Logitech und Giga statt. Alle Geräte im Connected Classroom werden im Rahmen des Project Impact der ISE im Anschluss in Schulen, Hochschulen oder anderen Lernumgebungen wiederverwendet. Alles wird an das UNICEF/ITU Giga-Programm gespendet, das Schulen mit Internetzugang versorgt.

Mit dem Connected Classroom will die ISE gemeinsam mit Collaboration-Anbieter Logitech zeigen, welches Potenzial AV-Technologie für den Bildungsfortschritt haben können und wie sie Lücken im Bildungszugang schließen können. Im Fokus stehen innovative Lernmethoden, Konnektivität und Interaktion.