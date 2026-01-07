Mit der Vizio‑Akquisition erwarb Walmart weniger einen TV‑Hersteller als vielmehr ein Smart‑TV‑Betriebssystem mit tief integrierten Werbefunktionen. Dadurch kann Walmart Werbekampagnen erstmals direkt mit realem Kaufverhalten verknüpfen – und deren Wirkung bis zum Abverkauf messen. Die Wachstumszahlen sind entsprechend: Walmart Connect wuchs zuletzt mehr als doppelt so schnell wie der Gesamtmarkt, getrieben vor allem durch Connected TV. Non‑Endemic Brands aus Automotive, Finanzdienstleistungen oder Quick Service Restaurants zählen inzwischen zu den größten Kunden der Walmart-DSP.

Die strategische Tragweite reicht dabei weit über Retail Media hinaus. Walmart und Amazon sind die wichtigsten Absatzkanäle für TV‑Hersteller wie Samsung oder LG – und die Retailer werden nun gleichzeitig zu Wettbewerbern für TV‑Betriebssysteme wie Android TV, Tizen oder WebOS. Das vollintegrierte Modell zeigt Wirkung: Laut Walmart sind Kunden, die CTV‑Werbung sehen, signifikant kaufbereiter. Entscheidend ist dabei die kanalübergreifende Messbarkeit – von Online über In‑App und In‑Store bis zum Wohnzimmer‑Screen.

Ab dem Wochenende berichtet invidis vom NRF 2026 in New York City – unter anderem auch von der Retail Media Network Conference von Stratacache und NRF.

Für Digital Signage‑Spezialisten wie Stratacache, Stingray oder CRI verschärft sich damit der Wettbewerbsdruck. Shopper Data wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor – und genau hier setzen vertikal integrierte Retailer wie Walmart den Maßstab. Während Walmart seine Retail‑Media‑Infrastruktur vollständig in Eigenregie betreibt, bleibt außerhalb der globalen Top‑Player Raum für spezialisierte Netzwerkbetreiber.

Besonders im Lebensmittel‑, DIY‑ und Apothekenumfeld entscheidet künftig, wer technische Exzellenz mit der intelligenten Nutzung von Händlerdaten verbinden kann. Retail Media ist kein Zusatzgeschäft mehr – sondern ein zentrales Machtinstrument im Handel.