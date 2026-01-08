Das EHI ernennt Ulrich Spaan zum Geschäftsführer. Der 54-Jährige trat am 1. Januar 2026 die Position an. Michael Gerling bleibt bis zum 31. März 2026 im Amt, um den Übergang zu begleiten.

Michael Gerling prägte das Forschungsinstitut mehr als 35 Jahre, davon 26 Jahre als Leiter. Er übernimmt nun die Führung des MLF (Markenverband Lebensmittel Fachabteilungen) und bleibt dem Lebensmittelhandel damit weiterhin verbunden.

Ulrich Spaan arbeitet seit 1999 beim EHI, zunächst als Senior Consultant für die Euroshop und Retail Technology. Seit 2002 leitete er den Forschungsbereich IT und den Geschäftsbereich Messen. Er ist im Beirat der Euroshop und Eurocis tätig. Seit 2008 gehört er zur EHI-Geschäftsleitung.