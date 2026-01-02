Mit Veranstaltungen auf fünf Kontinenten setzt das invidis-Programm 2026 unsere Mission fort: Technologieanbieter, Systemintegratoren, Agenturen und Endanwender zusammenzubringen, um die Zukunft von Digital Signage und DooH zu gestalten. Von hochrangigen Executive Clubs über globale Strategiegipfel bis hin zu groß angelegten Messepartnerschaften – 2026 wird unser bisher internationalstes Jahr.
Anbei der aktuelle invidis-Veranstaltungskalender 2026.
February 2026 – ISE Barcelona
3–6 February
invidis Conferences & Events at ISE 2026
- Digital Signage Summit ISE (DSS ISE)
The annual strategy summit for digital signage & DooH.
- ISE Retail Forum
Insights into customer experience, retail media, and store innovation.
- Sixteen‑Nine Mixer
The industry’s most iconic networking evening.
invidis Activities at ISE
- Nexxt AI Summit – in partnership with invidis
AI’s impact on AV, signage, and retail.
- EU–LATAM Forum (ELAF): AV Panel
- ISE Tradescape Conference
Focus: Tariffs and their effect on ProAV.
- ISE Investor Forum – M&A Roundtable
- Retail Show Floor Tour
- Hosted Buyer Program
Keynote & curated show floor tour.
- ISE Innovation Hackathon
April 2026 – InfoComm China | Beijing
15–17 April
- Digital Signage Conference at InfoComm China 2026
Regional and global perspectives from China’s largest pro‑AV marketplace.
May 2026 – DSS Europe | Munich
20–21 May
- Digital Signage Summit Munich
The flagship strategy conference for digital signage & DooH.
- Launch: invidis Yearbook – Global Edition
June 2026 – InfoComm | Las Vegas
17–19 June
- Digital Signage Conference at InfoComm 26
- invidis Yearbook – Americas Edition
- Sixteen‑Nine Mixer
June 2026 – Mediatec Africa | Johannesburg
30 June–2 July
- invidis Executive Club Africa*
(invitation only)
July 2026 – InfoComm Asia | Bangkok
15–17 July
- Digital Signage Conference at InfoComm Asia 2026
September 2026 – InfoComm India | Mumbai
16–18 September
- Digital Signage Conference at InfoComm India 2026
- invidis Executive Club India*
(invitation only)
October 2026 – InfoComm LatAm | Mexico City
21–23 October
- Digital Signage Conference at InfoComm Latin America 2026
- invidis Executive Club LatAm (CDMX)*
(invitation only)
October 2026 – DSS MENA | Dubai
End of October
- The Digital Signage Summit Dubai (dates tbc)
- invidis Yearbook – MENA Edition
November 2026 – Munich
End of November
- invidis Executive Club Europe*
(invitation only)
December 2026 – Palm Springs & Dubai
- invidis Executive Club America (Palm Springs CA)*
(invitation only)
- invidis Executive Club MENA (Dubai)*
(invitation only)