Der invidis-Eventskalender 2026

München | Auch 2026 bringt invidis die globale Digital Signage- und DooH-Community wieder mit Endkunden, Marken, Systemintegratoren und Technologieführern aus aller Welt zusammen. Als branchenführende Plattform für Market Insights, Konferenzen und Executive Networking veranstaltet invidis eigene Flagship-Events und Partneraktivitäten in Europa, Amerika, Asien, Afrika und dem Nahen Osten.
DSS Europe 2025 (Foto: invidis)
Mit Veranstaltungen auf fünf Kontinenten setzt das invidis-Programm 2026 unsere Mission fort: Technologieanbieter, Systemintegratoren, Agenturen und Endanwender zusammenzubringen, um die Zukunft von Digital Signage und DooH zu gestalten. Von hochrangigen Executive Clubs über globale Strategiegipfel bis hin zu groß angelegten Messepartnerschaften – 2026 wird unser bisher internationalstes Jahr.

Anbei der aktuelle invidis-Veranstaltungskalender 2026.

February 2026 – ISE Barcelona

3–6 February

invidis Conferences & Events at ISE 2026

  • Digital Signage Summit ISE (DSS ISE)
    The annual strategy summit for digital signage & DooH.
  • ISE Retail Forum
    Insights into customer experience, retail media, and store innovation.
  • Sixteen‑Nine Mixer
    The industry’s most iconic networking evening.

invidis Activities at ISE

  • Nexxt AI Summit – in partnership with invidis
    AI’s impact on AV, signage, and retail.
  • EU–LATAM Forum (ELAF): AV Panel
  • ISE Tradescape Conference
    Focus: Tariffs and their effect on ProAV.
  • ISE Investor Forum – M&A Roundtable
  • Retail Show Floor Tour
  • Hosted Buyer Program
    Keynote & curated show floor tour.
  • ISE Innovation Hackathon

April 2026 – InfoComm China | Beijing

15–17 April

  • Digital Signage Conference at InfoComm China 2026
    Regional and global perspectives from China’s largest pro‑AV marketplace.

May 2026 – DSS Europe | Munich

20–21 May

  • Digital Signage Summit Munich
    The flagship strategy conference for digital signage & DooH.
  • Launch: invidis Yearbook – Global Edition

June 2026 – InfoComm | Las Vegas

17–19 June

  • Digital Signage Conference at InfoComm 26
  • invidis Yearbook – Americas Edition
  • Sixteen‑Nine Mixer

June 2026 – Mediatec Africa | Johannesburg

30 June–2 July

  • invidis Executive Club Africa*
    (invitation only)

July 2026 – InfoComm Asia | Bangkok

15–17 July

September 2026 – InfoComm India | Mumbai

16–18 September

  • Digital Signage Conference at InfoComm India 2026
  • invidis Executive Club India*
    (invitation only)

October 2026 – InfoComm LatAm | Mexico City

21–23 October

October 2026 – DSS MENA | Dubai

End of October

  • The Digital Signage Summit Dubai (dates tbc)
  • invidis Yearbook – MENA Edition

November 2026 – Munich

End of November

  • invidis Executive Club Europe*
    (invitation only)

December 2026 – Palm Springs & Dubai

  • invidis Executive Club America (Palm Springs CA)*
    (invitation only)
  • invidis Executive Club MENA (Dubai)*
    (invitation only)