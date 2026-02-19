Burger King spielt mit der Vergangenheit

Burger King Frankreich bewirbt die Markteinführung der neuen Baby Burgers mit einer Out-of-Home-Kampagne in Paris. Die Werbemittel sind dabei großflächig in den Stationen der Pariser Metro zu sehen.

Die verwendeten Motive spielen dabei auf eine der bekanntesten Marketing-Aktionen der Fast-Food-Kette an: Die Kampagne mit dem Slogan „Better Than a Friend“ bezieht sich nämlich auf die berühmte Aktion „Whopper Sacrifice“ aus dem Jahr 2009. Damals forderte Burger King die Nutzer auf, zehn Freunde bei Facebook zu löschen, um einen kostenlosen Burger zu erhalten. Im Anschluss benachrichtigte die App die gelöschten Personen darüber, dass die Freundschaft weniger wert sei als ein Burger.

Burger Babys sollen nun echte Freunde bringen

Diese provokante Mechanik wird nun in den Subtext der neuen OoH-Kampagne in der französischen Hauptstadt übertragen. Die Burger Babys sollen dann dazu beitragen, wieder echte Freunde zu finden – denen nicht wegen eines Burger-Angebots die Social-Media-Freundschaft gekündigt wird.

Alternativ lässt sich die Lieblingsserie auch nur mit den Burger Babys ansehen – ganz ohne störende Mitmenschen. Hier die Motive in der Galerie:

Für die Gestaltung der Inhalte der aktuellen Kampagne ist die Agentur Buzzman verantwortlich. Wavemaker übernahm dabei die operative Umsetzung und den Rollout der Kampagne in der Metro der französischen Hauptstadt. Die Motive setzen die neuen Boxen mit drei oder neun Mini-Burgern visuell in Szene.