Discovery Plus bespielt das DooH-Netzwerk von Ocean Outdoor mit Highlights der Olympischen Winterspiele 2026. Die Installation umfasst 33 großformatige Displays in 13 britischen Städten, darunter London, Manchester, Birmingham, Liverpool, Glasgow, Edinburgh, Leeds, Bradford, Newcastle, Nottingham, Norwich, Bournemouth und Southampton.

Die Kampagne läuft über 18 Tage und zeigt 40 Sekunden lange Clips mit Wettkampfszenen und Medaillenentscheidungen der Winterspiele in Milano-Cortina. Discovery Plus überträgt alle 116 Medaillenentscheidungen in 16 Disziplinen über TNT Sports und die eigene Plattform. An den Wettkämpfen nehmen 2.900 Athleten in acht Sportarten teil.

Die Mediaagentur Starcom hat die Kampagne geplant. Ocean Outdoor arbeitet seit 16 Jahren mit dem Westfield-Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield zusammen und betreibt Premium-Screens in britischen Shopping-Centern.

Die britischen Athleten starten in den Disziplinen Skeleton, Ski, Snowboard, Curling, Eiskunstlauf und Shorttrack. Die Olympischen Winterspiele enden am 22. Februar 2026.

Rachel Sutton, Director of Brand Partnerships bei Ocean Outdoor, nennt die Kampagne eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery und Aldi.