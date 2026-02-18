Avocor erweitert sein Portfolio um die B Series, eine neue Produktlinie von 4K-Displays für Digital Signage. Die Serie umfasst sechs Displaygrößen von 43 bis 86 Zoll Diagonale. Die Geräte sind für den Einsatz in Büros, Bildungseinrichtungen, im Einzelhandel, in Transportumgebungen sowie im Hospitality-Bereich ausgelegt.

Die B Series bietet eine 4K-UHD-Auflösung mit einer Helligkeit von 700 Nits. Das Anti-Glare-Panel verfügt über 25 Prozent Haze. Die Displays sind für den 24/7-Betrieb konzipiert. Die Rahmenbreite beträgt 12,8 Millimeter auf allen Seiten. Laut Hersteller entspricht die Bauweise den ADA-Standards.

Als Betriebssystem kommt Android 14 zum Einsatz, ergänzt durch 8 Gigabyte RAM und 32 Gigabyte ROM. Zur Ausstattung gehören zwei HDMI-2.0-Eingänge, ein HDMI-Ausgang, ein OPS-Slot sowie USB-A-Ports. Integrierte 10-Watt-Lautsprecher sind ebenfalls vorhanden. Die Steuerung erfolgt über RS232 oder IP. Mit dem Avocor Fuse Dashboard steht eine Lösung zur Remote-Verwaltung bereit, zudem unterstützt die Serie Zero-Touch-Provisioning für größere Installationen.

Die B Series ist ab März 2026 verfügbar.