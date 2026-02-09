Raue Stimmen und langsame Schritte — und mehr Menschen denn je: Der erneute Besucherrekord prägte die vier Tage in Barcelona ebenso wie die vielen Gesichter. Das invidis-Team war auf Ständen und Events unterwegs, führte Gespräche und sammelte Eindrücke.
Zwar ließ sich nicht jede Begegnung festhalten; aber diese Auswahl zeigt die Gesichter, die die ISE 2026 für uns geprägt haben:
- Chris Mullins und Klaus Papp von Sony Europe (von links; Foto: invidis)
- Mike Blackman und Lara Mayer von Integrated Systems Events (Foto: invidis)
- Von links: Ashwin Kalmady und Tony Hesketh von Korbyt (Foto: invidis)
- Yousuke Adachi, Panasonic (Foto: invidis)
- James Keen von Uniguest (Foto: invidis)
- Das Screencloud-Team (Foto: invidis)
- Peter Critchley, Trison UK (Foto: invidis)
- Rüdiger Schied von Optisigns (Foto: invidis)
- Martin Böhm und Elisabeth Dressler von Sharp (Foto: invidis)
- Tim Baker und Rachel McAvoy von Navori (Foto: invidis)
- Thomas Fraser Bacon von Allsee Technologies (Foto: invidis)
- Hubert van Doorne von Nexmosphere (Foto: invidis)
- Johannes Ryks, Eyefactive (Foto: invidis)
- Eldivas Kösebiyikoglu, Area Manager bei Shuttle (Foto: invidis)
- Matteo Baldi, Zaira Morandi und Ruggero Barsacchi von Livesignage (von links; Foto: invidis)
- Nick Johnson und Richard Hutchinson von Nowsignage (von links; Foto: invidis)
- Joel St.-Denis von Christie Digital (Foto: invidis)
- Alex Tang von Sansi LED (Foto: invidis)
- Maryam Kiausch und Amit Chatterjee von Samsung (Foto: invidis)
- Will Hegan von Diversified (Foto: invidis)
- Judd Guthmiller, Ramesh Jayaraman und Rolf Bauer von Daktronics (von links; Foto: invidis)
- Isabel Arrabal Poncio von Deneva (Foto: invidis)
- Vincent van der Meer, Senior Technial Manager bei Aopen (Foto: invidis)
- Magdalena Bogatinovska von Joan (Foto: invidis)
- Jackson Root von Avocor (Foto: invidis)
- Markus Fiebig von Job (Foto: invidis)
- Mihai Floares, Alban Hermet und Louie Smith von Intuiface (von links; Foto: invidis)
- Mike Rothmund von Interactive Scape (Foto: invidis)
- Thomas Stanik, Business Delevopment Manager bei Kontron (Foto: invidis)
- Marc Llenas, Sales Engineer bei Videri (Foto: invidis)
- Andrew Starks, Director of Product Management bei Macnica America (Foto: invidis)
- Tobias Lang von der Lang AG (Foto: invidis)
- Craig Francis von Google und Antonia Hamberger von invidis (Foto: invidis)
- Jessica Golding, European Brand & Marketing Director bei Absen (Foto: invidis)
- Roey Ohana, Anastasia Gersten und Danny Hen von Novisign (Foto: invidis)
- Volkan Weissenberg von BenQ (Foto: invidis)
- Patrick Schröder von Connectsignage (Foto: invidis)
- Francesco Ziliani, CEO von Spinetix (Foto: invidis)
- Von links: Ricardo Teixeira und Bruno Zardo von Onsign (Foto: invidis)
- Monika Goeckede, Noelle Giesselbach, Michael Fries und Joachim Fischer von Sony Europe (Foto: invidis)
- Mariel Pontow-Romero und Robert Bergner von LG Electronics (Foto: invidis)
- Thomas Schönweitz von Vantix Displays (Foto: invidis)
- Clemens Lincke von Hisense (Foto: invidis)
- Dominic Mein von Viewsonic (Foto: invidis)
- Von links: Patrick Vater und Michael Möller von Peerless-AV (Foto: invidis)
- Rachel Prentki von G&D und Anna Kozel von Vuwall (Foto: invidis)
- Noelle Kennedy, Erin Keplinger und Garett Turner von Bluefin (von links; Foto: invidis)
- Nita Odedra, Blue Rhine Industries (Foto: invidis)
- Ralf Brokinkel, Epson (Foto: invidis)
- Pol Rosset von Windowsight (Foto: invidis)
- Mike Finckh, CEO von Concept International (Foto: invidis)
- Von links: Evie Miller-Soleil, Daniel Goncalves und Jonny McKee von Amino (Foto: invidis)
- Pia Deppen und Konstantin Knauf von Qvest (Foto: invidis)
- Steven Pollok von Samsung (Foto: invidis)
- Till Gotterbarm von AUO Display Plus und Patrick Graff von Avocor (von links; Foto: invidis)
- Stuart Montgomery, Executive Business Development bei Promethean (Foto: invidis)
- Joachim Wieczorek von Samsung (Foto: invidis)
- Sian Rees von AUO Display Plus (Foto: invidis)
- Christian Tienemann und Erkan Sekerci von Iiyama (von links; Foto: invidis)
- Monika Lindquist von Vertiseit (Foto: invidis)
- Mark Schmidt von Panoptec Group – Vuwall, G&D, Tritec (Foto: invidis)
- Gordon Dutch, CEO von Re-Sauce (Foto: invidis)
- Team von Yodeck (Foto: invidis)