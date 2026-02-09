Anzeige
Bildergalerie

Faces of ISE 2026

Barcelona | Wieder einmal zeigt die ISE, dass auch in der ProAV- und Digital-Signage-Branche Face-to-Face Begegnungen das Wichtigste sind - die Begegnungen von invidis.
von
Faces of ISE 2026 (Fotos: invidis)
Faces of ISE 2026 (Fotos: invidis)

Raue Stimmen und langsame Schritte — und mehr Menschen denn je: Der erneute Besucherrekord prägte die vier Tage in Barcelona ebenso wie die vielen Gesichter. Das invidis-Team war auf Ständen und Events unterwegs, führte Gespräche und sammelte Eindrücke.

Zwar ließ sich nicht jede Begegnung festhalten; aber diese Auswahl zeigt die Gesichter, die die ISE 2026 für uns geprägt haben: