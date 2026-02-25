Der Heimatmarkt von LCD Media mag klein sein, doch er beherbergt zwei der weltweit einflussreichsten Retail‑Marken. Lego mit fast 200 eigenen Stores weltweit und die Bestseller‑Group – deren Marken Jack & Jones, Only und Vero Moda über 3.100 Stores global betreiben – zählen zu den wichtigsten langfristigen Kunden des Digital Signage‑Integrators. Die Unterstützung großflächiger, standardisierter und schnell skalierbarer Retail‑Rollouts für beide Unternehmen hat LCD Media zu einem der leistungsfähigsten internationalen Integratoren Skandinaviens geformt.

Trotz dieser beeindruckenden Erfolgsbilanz blieb das Unternehmen über die Jahre überraschend diskret. Der Auftritt auf der Euroshop markiert daher ein neues strategisches Kapitel für die Dänen, die in den deutschen Digital Signage‑Markt – und darüber hinaus – expandieren.

Positionierung als Full-Scope-Retail-Technology-Partner

LCD Media präsentiert sich als One‑Stop‑Partner für digitale Retail‑Lösungen. Digital Signage bleibt die Kernkompetenz, doch das Portfolio umfasst auch Audio, Licht sowie vollumfängliche AV‑ und Sensor‑Infrastrukturen – alles unterstützt durch eigene Sourcing‑Kapazitäten. Seit mehr als drei Jahrzehnten beschafft, installiert und betreibt das Unternehmen Hardware auf mehreren Kontinenten und verfügt damit über tiefes Know‑how in der Standardisierung globaler Flotten und im Management grenzüberschreitender Großprojekte.

Diese operative Grundlage führte zur Entwicklung von LCD Medias eigener Asset‑Management‑Plattform – ein Tool, das aus realer Rollout‑Praxis entstanden ist, nicht aus theoretischem Design. Die Plattform ermöglicht eine vollständige Kontrolle über den gesamten Lebenszyklus: von Projektplanung und Deployment über Monitoring und Service bis hin zu Austauschzyklen. Da globale Händler zunehmend Transparenz, Zuverlässigkeit und Automatisierung verlangen, sind solche Tools für erfolgreiche, skalierbare Rollouts unverzichtbar geworden.

Neuer Auftritt für den Markteintritt

LCD Medias Euroshop‑Auftritt ist nicht nur das Messe‑Debüt des Unternehmens. Die Dänen präsentierten auch eine neue Corporate Identity – inklusive neuer Website und aktualisierter Kommunikationsmaterialien. Das Rebranding unterstreicht, dass das Unternehmen in eine stärker nach außen gerichtete Phase eintritt und seine Präsenz in der DACH‑Region und darüber hinaus ausbauen will – zunehmend im Wettbewerb mit den etablierten Integratoren am Markt.