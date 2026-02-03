Am Vorabend der ISE gab Questex bekannt, dass die Digital Signage Experience (DSE) als eigenständige jährliche Veranstaltung eingestellt wird – das Ende eines langen, turbulenten Kapitels für die US-amerikanische Digital-Signage-Messe. Nach Eigentümerwechseln und schwindender Relevanz fand die letzte Ausgabe der US-amerikanischen Digital Signage-Messe im Oktober 2025 in San Diego nur noch als Konferenzformat statt.

Während Questex das DSE-Kapitel abschließt, betont das Unternehmen, dass das Vertrauen in den Digital Signage-Markt weiterhin stark sei. Anstatt einen breiten horizontalen Markt zu bedienen, sieht Questex größere Chancen in den fokussierten Vertikalmärkten des Sektors, in denen Digital Signage weiterhin eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung wirkungsvoller Experiences spielt.

In den letzten Jahren hat Questex eine Community von mehr als 70.000 Digital Signage-Käufern und -Anbietern aufgebaut, und das Unternehmen plant, diese Zielgruppe über andere Events in seinem Portfolio anzusprechen. Digital Signage wird weiterhin prominent auf der Bar & Restaurant Expo, der Hospitality Show und der Live Design International (LDI) vertreten sein – Events, bei denen immersive Experiences und visuelle Kommunikation bereits zentrale Elemente sind.

