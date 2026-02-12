Müllers Mühle, das zu Goodmills Deutschland gehört, nutzt für den Vertrieb seines Express-Reis einen zusätzlichen Absatzkanal in der Fitnessbranche. Das Unternehmen kooperiert dafür mit dem Vending-Anbieter Simplix Solutions. In rund 100 Fitnessstudios werden zwei Sorten des Sortiments über automatisierte Verkaufspunkte angeboten.

Die Kampagne umfasst digitale Screens, die direkt in die Snack-Automaten integriert sind. Auf diesen Flächen laufen Video-Loops der Sorten Bowl-Mix und Mediterran. Die mediale Vermarktung übernimmt die Agentur Fitvertise. Die strategische Konzeption für diesen Ansatz entwickelte Dunkelgrün.

Zielgruppe mit Gesundheitsbewusstsein

Fitnessstudios stellen ein Umfeld mit einer gesundheitsorientierten Zielgruppe dar. Die Werbedichte in diesen Einrichtungen ist geringer als im klassischen Handel. Durch die Platzierung an den Verkaufsstellen erfolgt die Ansprache der Kunden im Moment des Bedarfs.

Fitnessstudios sind ein hochinteressantes Umfeld für Express Reis. Die Zielgruppe sei gesundheitsorientiert, ernährungsbewusst und gleichzeitig an schnellen Fitness- und Lifestyle-Mahlzeiten interessiert, sagt Kerstin Buchholz, Director Marketing bei Müllers Mühle. Die Mühle im Gelsenkirchener Stadthafen ist die einzige aktive Reismühle in Deutschland.

Pilotprojekt mit Verkaufsautomaten

Das Pilotprojekt ist auf eine Dauer von zwei Monaten ausgelegt. Müllers Mühle testet damit die Verbindung von Kommunikation und unmittelbarem Verkauf am Point of Sale. Bei einem positiven Verlauf der Ergebnisse ist eine Ausweitung auf weitere Standorte geplant.

„Mit dem Pilotprojekt testen wir einen völlig neuen Vertriebs- und Kommunikationsansatz, der Produkt, Nutzungssituation und Kanal konsequent zusammendenkt“, sagt Kerstin Buchholz, Director Marketing bei Müllers Mühle. Das Unternehmen verfolgt damit das Ziel, Produkte in neuen Nutzungssituationen zu verankern.

Dabei kommen AI-gestützte Systeme zum Einsatz, um datenbasierte Vertriebspunkte außerhalb des Lebensmitteleinzelhandels zu erproben.