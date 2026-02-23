Monitorwerbung installierte zwei mobile LED Walls an den Ost- und West-Einfahrten von Schladming. Die Displays zeigten Werbung für Marken wie Citroën, Spar und Schärdinger während des Ski-Nightrace auf der Abfahrtspiste Planai.

Das Nightrace umfasste zwei Rennen – Riesenslalom und Slalom – und zog rund 50.000 Besucher an. Die mobilen LED Walls waren direkt an den zentralen An- und Abfahrtsrouten positioniert.

Wolfgang Pernkopf, Director of Sales bei Monitorwerbung, erklärt: „Großveranstaltungen dieser Art bündeln die Aufmerksamkeit extrem verdichtet. Unsere mobilen LED-Walls erlauben es, diese Reichweite punktgenau dort zu nutzen, wo die Emotionen am höchsten sind.“

Monitorwerbung plant weitere mobile DooH-Installationen bei Events in 2026. Dazu zählen die Golf Austrian Alpine Open, das Electric Love Festival und die Vienna Pride.

Mobile LED-Walls bieten Flexibilität bei zeitlich begrenzten Veranstaltungen. Im Vergleich zu fest installierten Displays können sie standortgenau im direkten Umfeld von Events platziert werden.