Nachdem Livesystems und Ringier Medien Schweiz im November 2025 eine Content-Partnerschaft bekanntgaben, kommt nun der nächste Schritt: Ringier Advertising übernimmt ab Januar 2026 die optionale Vermittlung von DooH-Kampagnen im Livesystems-Netzwerk.

Das Netzwerk umfasst über 13.000 Screens an hochfrequentierten Standorten in der Schweiz – darunter öffentlicher Verkehr, Bahnhöfe, Tankstellen und Postfilialen. Werbetreibende erhalten damit einen weiteren Buchungsweg, zusätzlich zu den bestehenden Kanälen über Livesystems direkt und Swiss Post Advertising.

Vermarktung bleibt bei Livesystems

Angebot, Preisgestaltung, Ausspielung und Kampagnenabwicklung verbleiben ausschließlich bei Livesystems. Ringier Advertising fungiert als Vermittler ohne operativen Einfluss auf die Kampagnenabwicklung.

Die Kooperation verbindet die Content-Partnerschaft mit einer Vermarktungsebene. Ringier Advertising vermarktet Medientitel wie Blick, Blue News und die Bilanz und bringt damit ein reichweitenstarkes Medienumfeld in den DooH-Vertrieb ein. Livesystems, seit 2021 eine Tochter der Schweizer Post, betreibt nach eigenen Angaben das größte programmatisch buchbare DooH-Netzwerk der Schweiz.