Alles Wichtige zur Euroshop 2026 in Düsseldorf: invidis bietet den Überblick zu Öffnungszeiten, Hallenplan, Tickets und der Anreise für Ihren Messebesuch.

Alle drei Jahre wird Düsseldorf zum weltweiten Epizentrum für Retail-Innovationen. Wenn die Euroshop vom 22. bis 26. Februar 2026 ihre Tore öffnet, trifft eine Branche aufeinander, die sich in einer massiven Transformationsphase befindet. Während die letzte Ausgabe im Jahr 2023 noch stark von den Nachwirkungen der Pandemie geprägt war, steht die diesjährige Messe im Zeichen technologischer Reife und neuer wirtschaftlicher Realitäten.

Für die Digital Signage- und Retail Media-Branche ist die Euroshop der wichtigste Termin außerhalb der klassischen ProAV-Messen. In einer Zeit, in der Effizienzsteigerung durch Automatisierung und die Personalisierung der Customer Journey ganz oben auf der Agenda stehen, rücken Software-Lösungen und KI-basierte Analysetools (AI) endgültig in das Zentrum der Ladenplanung. invidis begleitet die Messe mit diesem Guide, um Ihnen eine gezielte Navigation durch die relevantesten Themen und Trends zu ermöglichen.

Die Eckdaten zur Messe

Die Euroshop 2026 findet auf dem gesamten Gelände der Messe Düsseldorf statt. Hier sind die wichtigsten Informationen für Ihren Besuch:

Datum: 22. bis 26. Februar 2026

Ort: Messe Düsseldorf

Adresse: Am Staad (Stockumer Höfe), D-40474

Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr

Anreise

Die Messe Düsseldorf zeichnet sich durch eine hervorragende Anbindung aus. Das Gelände liegt in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Düsseldorf (DUS), was die internationale Anreise besonders einfach macht. Egal ob mit dem PKW, dem Taxi oder den öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn – die Messe ist aus allen Richtungen bequem und schnell erreichbar.

Mehr Informationen finden sie auf der Euroshop-Website.

Tickets und Preise

Der Ticketverkauf findet ausschließlich online statt. Vor Ort gibt es keine Kassen.

Tageskarte: 70,00 € (ermäßigt 20,00 €)

2-Tageskarte: 110,00 €

Dauerkarte: 165,00 €

Hinweis: Die Eintrittskarten beinhalten die kostenlose An- und Abreise zum Messegelände mit den Verkehrsmitteln des VRR (Preisstufe D, Region Süd).

Hallenstruktur und Dimensionen

Die Messe ist in sieben Dimensionen unterteilt. Um Ihren Besuch effizient zu planen, finden Sie hier die Aufteilung nach Hallennummern:

Halle 1: Expo & Event Marketing – Brand Communication, Standbau und Live-Kommunikation.

Halle 4: Retail Marketing – Digital Interaction, Displays, Signage und Customer Centricity (eng verzahnt mit Digital Signage).

Hallen 5, 6 und 7: Euro CIS (Retail Technology) – Das technologische Herz mit Fokus auf AI, Payment, Mobile Solutions und Smart Retail.

Halle 9: Lighting – Lichtdesign, Light Management und emotionale Ladeninszenierung.

Hallen 10, 11 und 12: Shopfitting & Store Design – Visual Merchandising, Ladeneinrichtung und Materialien.

Halle 13: Food Service Equipment – Lösungen für die Handelsgastronomie und das „Food Service Innovation Hub“.

Hallen 14 bis 17: Refrigeration & Energy Management – Klimatechnik, Nachhaltigkeit und Energiemonitoring

Rahmenprogramm

Die Euroshop bietet auch dieses Jahr eine große Auswahl an Panels und Vorträgen, geordnet nach Themenschwerpunkten. Finden Sie alle Stages kompakt zusammengefasst im invidis-Artikel.

Erlebnisräume & Sonderflächen

Die EuroShop 2026 integriert verschiedene Sonderflächen, die aktuelle Trends im Einzelhandel erlebbar machen und Inspiration für die Praxis liefern. Diese Areale dienen als interaktive Plattformen für den Austausch über innovative Konzepte und technologische Entwicklungen. Besucher finden in den spezialisierten Zonen konkrete Lösungen für die Gestaltung moderner Verkaufs- und Erlebnisflächen.

Food Service Innovation Hub

Die Fläche zeigt die Transformation von Verkaufsflächen in Genusszonen durch smarte Küchentechnologien, Robotik und neue Food-Konzepte.

Ort: Halle 13, Stand A86

Designers Village

Renommierte Design- und Architekturbüros präsentieren hier internationale Trends in der Retail-Architektur, im Store Layout und in der multisensorischen Gestaltung.

Ort: Halle 12, Stand A46

VM Experience

Dieses interaktive Format widmet sich modernem Visual Merchandising und zeigt unter dem Motto Dare to create innovative Exponate sowie Projektarbeiten zur Verkaufsförderung.

Ort: Halle 10, Stand A02-C02

Italian Lighting Lounge

Dieser Bereich stellt italienisches Lichtdesign für die Gestaltung von Innenräumen, Außenbereichen und industriellen Anwendungen vor.

Ort: Halle 9

60s Lounge

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der EuroShop thematisiert diese Sonderfläche die Historie und Entwicklung der Messe.

Ort: Halle 9

dLv-Gemeinschaftsstand

Das Areal des Deutschen Ladenbau Verbands bündelt Kompetenzen im Bereich des Ladenbaus mit Fokus auf Qualität und Innovation aus Deutschland.

Ort: Halle 11

IFES Global Village

Internationale Experten zeigen hier aktuelle Entwicklungen und Lösungen aus den Bereichen Messebau und Eventmarketing.

Ort: Halle 1

Shop! Global Village

Die Fläche fokussiert auf Strategien zum POS-Marketing sowie auf Konzepte zur globalen Markenaktivierung.

Ort: Halle 4

Start-up Hub und Young Innovators

Newcomer und junge Unternehmen präsentieren in diesen Bereichen ihre Innovationen für die digitale und prozessuale Optimierung des Handels.

Ort: Halle 1 und Halle 5

Aussteller und Produkte

Mit einem Fokus auf Digital Signage und Retail Media finden sie in Kürze einen Übersichtsartikel zu Ausstellern und Produkten.