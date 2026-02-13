2026 bietet vom 22. bis 26. Februar in Düsseldorf über 270 Vorträge auf sieben Bühnen.

Vom 22. bis zum 26. Februar findet wieder die Euroshop 2026 in Düsseldorf statt. Auf der Messe werden sich rund 1.900 Aussteller aus über 60 Ländern präsentieren. Zudem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm: Internationale Retailer und Marken präsentieren in über 270 Vorträgen auf sieben thematisch kuratierten Stages Einblicke zu Technologietrends, AI-Anwendungen, Retail-Marketing, Store Design, Food Service und nachhaltigen Handelskonzepten in Keynotes, Panels und Use Cases.

Zu den teilnehmenden Unternehmen zählen Otto, Obi, DM, Douglas, Thalia, Poco, Edeka, Manufactum und Veseloglu

Sieben Stages zu zentralen Handelsthemen

Die Hauptbühnen befassen sich mit verschiedenen Themen und sind nach Farben gegliedert. Die Yellow Stage in Halle 1 behandelt Expo- und Event-Marketing mit Fokus auf Live-Kommunikation und Storytelling. Die Purple Stage in Halle 4 zeigt Retail Marketing, internationale Trends sowie AI-gestützte und multisensorische POS-Konzepte.

Die Red Stage in Halle 6 präsentiert Best Practices der digitalen Transformation mit Projekten zu Omnichannel, datengetriebenen Prozessen und AI-Lösungen. Die Blue Stage in derselben Halle behandelt Technologietrends wie Mobile Solutions, Self-Checkout, RFID, Payment und IT-Security. Die Black Stage in Halle 7 fokussiert sich auf Start-ups, Scale-ups und Elektromobilität mit Ladeinfrastruktur im Handel. Die Amber Stage in Halle 9 stellt den physischen Store als Erlebnisraum in den Mittelpunkt mit internationalen Beispielen aus Architektur, Shopfitting, Lighting und Materialentwicklung.

Experimentelle und Community-Formate

Die Retail(un)covered Stage in Halle 12 bietet auf 230 Quadratmetern ein modulares Bühnenkonzept. Studierende des Masterstudiengangs Kommunikationsdesign der Hochschule Düsseldorf gestalten die Bühne mit hochauflösenden LED-Flächen und 3D-Echtzeitwelten. Das Programm umfasst Formate zu Future, AI & Technology, Community, Social & People sowie Sustainability, Nature & Our Planet. Die Retail WG in Halle 7 bietet einen offenen Community Space für Händler, Marken und Start-ups.