Instore Retail Media ist längst kein Nischenthema mehr, sondern transformiert das gesamte Ökosystem am Point of Sale. Auf der Euroshop 2026 in Düsseldorf widmet sich die Sonderveranstaltung „What’s in Store for Retail Media Networks“ von Stratacache einen ganzen Tag lang den Potenzialen, Messbarkeiten und technologischen Treibern.
Während digitale Retail-Media-Netzwerke online bereits etabliert sind, rückt nun der physische Store als letzter Meilenstein der Customer Journey in den Fokus. Die Veranstaltung beleuchtet somit, wie Marken und Händler durch neue Insights, programmatische Ansätze und AI-gestützte Optimierung die Effektivität ihrer Kampagnen direkt am Regal steigern können. Die Konferenz ist in englischer Sprache.
invidis gibt den Überblick über die Agenda, den Veranstaltungsort und alle Speaker am 23. Februar:
Fakten & Registrierung
Ort: Halle 1, Raum 18 auf der Euroshop 2026, Düsseldorf.
Zeit: 10 – 18 Uhr am 23. Februar 2026
Tickets für die Konferenz kann man hier erwerben.
Agenda
Das Programm umfasst Keynotes, Case Studies und Panel-Diskussionen mit internationalen Experten aus Handel, Agenturen und Tech-Anbietern.
10:30 – 11:00 Uhr | Opening Keynote Address
Chris Riegel, CEO und Gründer von Stratacache
11:00 – 11:45 Uhr | What is Powering In-Store Retail Media?
Ein tiefer Einblick in die Marktkräfte, die das Wachstum von Retail Media in der DACH-Region und darüber hinaus vorantreiben.
Speaker:
Boris Hedde, Geschäftsführer bei IFH Köln
Chris Riegel, CEO und Gründer von Stratacache
12:00 – 12:45 Uhr | Panel: What Measurements Matter? Proving the Power of In-Store Digital
Diskussion über Verweildauer, digitale Kontakte und Sales-Lift-Messungen. Was benötigen Marken an Metriken, um den Store fest in ihre Mediapläne zu integrieren?
Marie-Claire Puffett, Industry Development and Insights Director bei IAB Europe
Ben Reynolds, VP of Business Development von Walkbase
Dirk Hahn, Head of Retail Media Products & Insights bei Schwarz Corporate Solutions
13:00 – 13:45 Uhr | Panel: Making Digital Creative Count in the Aisles
Best Practices für kreative Exzellenz am POS und die Frage, wie Technologie Personalisierung und Relevanz für den Shopper direkt am Regal verbessern kann.
Speaker:
Alison Dunham, VP Retail Media Monetisation UK bei PRN
Joe Hunter, Head of Brand & Category bei De’Longhi Group
Steph Thomas, Head of Retail and Experience bei VCCP
14:00 – 14:45 Uhr | Panel: Programmatic in Aisle Seven
Der Store als neue Grenze für Programmatic Advertising. Ein Blick auf Automatisierung, Targeting und Echtzeit-Optimierung in den Gängen des Einzelhandels.
Panel:
Robert Kießling, Data Partnerships Director bei The Trade Desk
Daniel Meier-Ngouango, Executive Director bei Publicis Media
Tijmen Willems, VP Retail Media EMEA bei PRN
15:00 – 15:45 Uhr | Panel: Taking it Beyond Trade: How the Full Potential of In-Store can be Unlocked
Was hält In-Store Retail Media noch zurück? Experten diskutieren, wie der Zugang zum Kanal vereinfacht werden muss, um größere Marketingbudgets freizusetzen.
Panel:
Alex Knapman, Retail Media Lead bei Halfords
Chris McLelland, Director of Business Development EMEA bei Walkbase
Jason Wescott, Global Head of Commerce Solutions bei WPP Media
16:00 – 16:50 Uhr | Keynotes: AI In-Store
Zwei Experten-Keynotes mit anschließender Diskussion darüber, wie AI die Retail-Experience und die Ausspielung von Retail Media heute und in Zukunft prägt.
Speaker:
Craig Macdonald, Partner für Media and Advertising bei McKinsey & Company
Jan Schoenmakers, Gründer und CEO bei Hase & Igel
17:00 – 17:30 Uhr | In-Store Insights: Iceland Retail Media
Eine Case Study über Iceland Retail Media und die Vorteile, die In-Store-Attribution für Werbetreibende bietet.
Adam Smith, Head of Retail Media bei Iceland Foods
