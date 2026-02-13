Instore Retail Media ist längst kein Nischenthema mehr, sondern transformiert das gesamte Ökosystem am Point of Sale. Auf der Euroshop 2026 in Düsseldorf widmet sich die Sonderveranstaltung „What’s in Store for Retail Media Networks“ von Stratacache einen ganzen Tag lang den Potenzialen, Messbarkeiten und technologischen Treibern.

Während digitale Retail-Media-Netzwerke online bereits etabliert sind, rückt nun der physische Store als letzter Meilenstein der Customer Journey in den Fokus. Die Veranstaltung beleuchtet somit, wie Marken und Händler durch neue Insights, programmatische Ansätze und AI-gestützte Optimierung die Effektivität ihrer Kampagnen direkt am Regal steigern können. Die Konferenz ist in englischer Sprache.

invidis gibt den Überblick über die Agenda, den Veranstaltungsort und alle Speaker am 23. Februar:

Fakten & Registrierung

Ort: Halle 1, Raum 18 auf der Euroshop 2026, Düsseldorf.

Zeit: 10 – 18 Uhr am 23. Februar 2026

Tickets für die Konferenz kann man hier erwerben.

Agenda

Das Programm umfasst Keynotes, Case Studies und Panel-Diskussionen mit internationalen Experten aus Handel, Agenturen und Tech-Anbietern.

10:30 – 11:00 Uhr | Opening Keynote Address

Chris Riegel, CEO und Gründer von Stratacache

11:00 – 11:45 Uhr | What is Powering In-Store Retail Media?

Ein tiefer Einblick in die Marktkräfte, die das Wachstum von Retail Media in der DACH-Region und darüber hinaus vorantreiben.

Speaker:

Boris Hedde, Geschäftsführer bei IFH Köln

Chris Riegel, CEO und Gründer von Stratacache

12:00 – 12:45 Uhr | Panel: What Measurements Matter? Proving the Power of In-Store Digital

Diskussion über Verweildauer, digitale Kontakte und Sales-Lift-Messungen. Was benötigen Marken an Metriken, um den Store fest in ihre Mediapläne zu integrieren?

Marie-Claire Puffett, Industry Development and Insights Director bei IAB Europe

Ben Reynolds, VP of Business Development von Walkbase

Dirk Hahn, Head of Retail Media Products & Insights bei Schwarz Corporate Solutions

13:00 – 13:45 Uhr | Panel: Making Digital Creative Count in the Aisles

Best Practices für kreative Exzellenz am POS und die Frage, wie Technologie Personalisierung und Relevanz für den Shopper direkt am Regal verbessern kann.

Speaker:

Alison Dunham, VP Retail Media Monetisation UK bei PRN

Joe Hunter, Head of Brand & Category bei De’Longhi Group

Steph Thomas, Head of Retail and Experience bei VCCP

14:00 – 14:45 Uhr | Panel: Programmatic in Aisle Seven

Der Store als neue Grenze für Programmatic Advertising. Ein Blick auf Automatisierung, Targeting und Echtzeit-Optimierung in den Gängen des Einzelhandels.

Panel:

Robert Kießling, Data Partnerships Director bei The Trade Desk

Daniel Meier-Ngouango, Executive Director bei Publicis Media

Tijmen Willems, VP Retail Media EMEA bei PRN

15:00 – 15:45 Uhr | Panel: Taking it Beyond Trade: How the Full Potential of In-Store can be Unlocked

Was hält In-Store Retail Media noch zurück? Experten diskutieren, wie der Zugang zum Kanal vereinfacht werden muss, um größere Marketingbudgets freizusetzen.

Panel:

Alex Knapman, Retail Media Lead bei Halfords

Chris McLelland, Director of Business Development EMEA bei Walkbase

Jason Wescott, Global Head of Commerce Solutions bei WPP Media

16:00 – 16:50 Uhr | Keynotes: AI In-Store

Zwei Experten-Keynotes mit anschließender Diskussion darüber, wie AI die Retail-Experience und die Ausspielung von Retail Media heute und in Zukunft prägt.

Speaker:

Craig Macdonald, Partner für Media and Advertising bei McKinsey & Company

Jan Schoenmakers, Gründer und CEO bei Hase & Igel

17:00 – 17:30 Uhr | In-Store Insights: Iceland Retail Media

Eine Case Study über Iceland Retail Media und die Vorteile, die In-Store-Attribution für Werbetreibende bietet.

Adam Smith, Head of Retail Media bei Iceland Foods