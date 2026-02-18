Duolingo und Planus Media haben im Februar 2026 einen städteübergreifenden App-Wettbewerb mit einer DooH-Kampagne verknüpft. Nutzer der Duolingo-App in Köln und Düsseldorf sammelten dabei vom 1. bis 12. Februar XP-Punkte gegeneinander.

Nun steht das Ergebnis fest: Düsseldorf gewann mit durchschnittlich 168 Punkten pro Tag, Köln kam auf 166.