Duolingo und Planus Media haben im Februar 2026 einen städteübergreifenden App-Wettbewerb mit einer DooH-Kampagne verknüpft. Nutzer der Duolingo-App in Köln und Düsseldorf sammelten dabei vom 1. bis 12. Februar XP-Punkte gegeneinander.
Nun steht das Ergebnis fest: Düsseldorf gewann mit durchschnittlich 168 Punkten pro Tag, Köln kam auf 166.
Planus Media übernahm die Planung und Umsetzung der begleitenden Außenwerbekampagne. Die Agentur identifizierte dabei hochfrequentierte Standorte in beiden Städten: Innenstadtbereiche, zentrale Einkaufsstraßen und Hauptbahnhöfe. Den aktuellen Spielstand spielte Planus Media nahezu in Echtzeit auf DooH-Screens aus. Klassische OoH-Flächen und Social-Media-Aktivitäten ergänzten dabei die Kampagne.
Echtzeit-Ausspielung im öffentlichen Raum
Die Kampagne nutzte die veränderten Bewegungsmuster der Karnevalszeit. Geomarketing-basierte Planung bildete somit die Grundlage für die Standortauswahl. „Gerade in der Karnevalszeit verändern sich Bewegungsmuster in den rheinischen Städten deutlich. Eine fundierte geomarketingbasierte Planung ist deshalb essenziell“, sagt Gina Teixeira Amaral, Key Account Managerin bei Planus Media.
Markus Krätzschmar, Country Marketing Director bei Duolingo, sagt: „Der Battle zwischen Köln und Düsseldorf hat gezeigt, wie stark spielerische Mechaniken motivieren können. Die Community in beiden Städten war während der Kampagne deutlich aktiver.“