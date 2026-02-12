Im Rheinland scheiden sich bekanntlich die Geister, was während der Karnevalszeit zu rufen ist – Alaaf oder Helau. Die Sprachlernplattform Duolingo nimmt das zum Anlass und führt im Februar 2026 einen Wettbewerb zwischen den Städten Köln und Düsseldorf durch.

Unter dem Schlagwort „Duolingobattle” sammeln dabei Nutzer der App Erfahrungspunkte für ihre jeweilige Stadt. Die Kampagne nutzt die lokale Rivalität der beiden Standorte während der Karnevalszeit.

Spracherwerb als Neujahrsvorsatz

Die Agentur Planus Media aus Köln verantwortet die Planung und Umsetzung der Aktion. Dabei liegt der Fokus auf hochfrequentierten Standorten in Innenstädten, Einkaufsstraßen und Bahnhöfen. Die Kampagne zielt dabei auch darauf ab, die Neujahrsvorsätze der Zielgruppe im Bereich Spracherwerb anzusprechen.

Rund 80 Prozent des Budgets fließen in digitale Außenwerbeflächen. Auf den Screens erfolgt eine regelmäßige Aktualisierung der aktuellen Zwischenstände des Wettbewerbs. Durch diese Verknüpfung von Nutzerdaten und Ausspielung wird der Wettbewerb nahezu in Echtzeit im öffentlichen Raum dargestellt.

Kampagne auch in Social Media

Zusätzlich zu den digitalen Formaten kommen klassische Außenwerbeträger sowie Aktivitäten in sozialen Medien zum Einsatz. Die Kampagne endet am 12. Februar mit der Bekanntgabe der Gewinnerstadt auf den digitalen Flächen. Duolingo stellt zudem eine Überraschung für die Sieger in Aussicht.

„Außenwerbung wirkt besonders stark, wenn sie lokal relevant ist. Mit reichweitenstarker DooH-Präsenz und flexiblen Formaten machen wir den Wettkampf zwischen Köln und Düsseldorf im Stadtraum spielerisch erlebbar“, sagt Gina Teixeira Amaral, Key Account Managerin bei Planus Media.