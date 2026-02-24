Echion Communication Schweiz, ehemals Screenfoodnet, setzt für Läderach Chocolatier eine globale Digital Signage-Lösung um. Das neue Projekt mit der schweizerischen Schokoladen-Kette umfasst bis zu 700 Screens an rund 380 Standorten weltweit.

Die technische Basis bilden zwei Installationen: Im Store kommt ein 55-Zoll-Brandwall-Display zum Einsatz, das oberhalb der Verkaufstheke in den bestehenden Ladenbau integriert wird. Im Schaufenster wird zudem eine 65-Zoll-Shopping-Window-Stele im Hochformat installiert. Je nach Standort ergänzen dabei individuelle Sonderlösungen das Setup.

Zentrale Projektsteuerung über CMS

Echion verantwortet dabei Konzeption, Projektmanagement sowie die technische Umsetzung. Die Inhalte werden über ein zentrales CMS gesteuert und sind auf die Social-Media-Kommunikation von Läderach abgestimmt. Das Konzept ermöglicht eine standortübergreifende Ausspielung über alle Märkte hinweg.

„Wir konnten bereits in wenigen Monaten nach Projektstart weltweit in über 10 Ländern mehr als 60 Screens und Mediaplayer installieren“, sagt Thomas Bergmann, Digital Transformation Manager Retail bei Läderach Chocolatier.

Echion Communication (Schweiz) AG ist seit September 2024 Teil der Echion Mediagroup. Das Unternehmen firmiert unter diesem Namen nach der Übernahme und Integration der Screenfoodnet Digital Retail Services AG.