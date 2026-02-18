Accenta präsentiert auf der Euroshop in Düsseldorf eine modulare Display-Lösung für die digitale Schaufensterkommunikation. Das System mit dem Namen Winlution wurde für Immobilien-Schaufenster konzipiert.

Winlution ersetzt damit herkömmliche Papier-Exposés durch digitale Inhalte. Neben Immobilienbüros nutzen Banken, Versicherungen und die Yacht-Branche diese Technik für ihre Kundenansprache.

Steuerung über Software Tvloution

Die Steuerung der gezeigten Inhalte erfolgt über die hauseigene Digital-Signage-Software Tvlution. Damit lassen sich Bilder, Videos, Slideshows und Grundrisse in Echtzeit anpassen.

Preisänderungen oder neue Objekte erscheinen somit ohne manuellen Aufwand auf den Screens. Die Verwaltung der Daten kann dabei zentral oder für einzelne Standorte erfolgen. Zudem lassen sich die Inhalte zeitlich planen.

Automatischer Helligkeitssensor

Die Displays verfügen über eine hohe Leuchtkraft für den Einsatz bei direkter Sonneneinstrahlung. Ein integrierter Sensor regelt die Helligkeit der Screens automatisch. Die Hardware ist somit für den 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt. Ein Drahtseilsystem übernimmt die Stromversorgung und dient gleichzeitig als Aufhängung im Fenster.

Das Unternehmen bietet das modulare System in den Größen 15,6 Zoll und 21,5 Zoll an. Außerdem lässt sich das Gehäuse im Hoch- oder Querformat montieren, wodurch sich die Installationen flexibel an verschiedene Schaufensterformate anpassen lassen.

Accenta ist auf der Euroshop in Halle 4 an Stand E67 vertreten.