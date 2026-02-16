Die Euroshop fndet bekanntlich nur alle drei Jahre statt. Deshalb gilt sie als guter Indikator dafür, was über diesen Zeitraum hinweg passierte – innerhalb sowie außerhalb der Retail-Branche. Aus diesen Gründen stand die Euroshop 2023 noch ganz im Zeichen der Post-Covid-Ära: Die Stimmung lag irgendwo zwischen verhaltenem Investitionswillen und vorsichtiger Aufbruchstimmung.

Die Erde hat sich in den vergangenen drei Jahren bekanntlich weitergedreht. Neue Einflussfaktoren sind neben den äußerlichen Einflüssen wie Zöllen und eine gebeutelte Lieferkette auch eine Entwicklung, die wohl an keiner Branche so ganz vorbeigeht: AI.

Die Euroshop 2026 bietet deshalb die Möglichkeit sich an einem Ort über alle Neuerungen, Projekte und Produkte der Retail-Industrie zu informieren. Deshalb stellt invidis hier einen Überblick von Ausstellern- und Produktmeldungen zusammen – mit Fokus auf Digital Signage und Retail Media. Die Liste wird laufend aktualisiert.

Aussteller in den invidis-News

Die Meldungen im Überblick

