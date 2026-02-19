Epson zeigt auf der Euroshop 2026 in Düsseldorf Cloud-basierte Dienste, POS-Systeme und Automatisierungslösungen für Einzelhandel und Gastronomie. Der Hersteller präsentiert vom 22. bis 26. Februar in Halle 6, Stand E45, Cloud-Funktionen sowie Belegdrucker und Farbetikettendrucker.

Zum Messeauftritt gehört die Cloud-Plattform POSKey. Der Dienst nutzt Web-API-Integrationen. Epson zeigt zudem die POS-Drucker-Modelle TM-T20-Serie, TM-M30III und TM-T88VII.

Die Colorworks-Farbetikettendrucker decken verschiedene Anwendungen ab. Der Colorworks C4000 druckt Etiketten an Kiosken für Einzelhandel und Gastronomie sowie personalisierte Karten. Der Colorworks D6000 nutzt Dye-Tinte für Etiketten. Automatisierte Etikettierlösungen für Waagen in Supermärkten und Feinkostgeschäften gehören ebenfalls zum Angebot.

Eine Demonstration zeigt eine Kooperation mit Nivea. Der kollaborative Roboter AX6 von Epson arbeitet mit dem Colorworks C6000Pe zusammen. Die Lösung produziert und appliziert personalisierte Etiketten für den stationären Handel.