Der Value-Add-Distributor Concept International stellt auf der Euroshop 2026 vom 22. bis 26. Februar in Düsseldorf Displays der Eigenmarke Futureled und Kassensysteme des Herstellers Sunmi aus. Concept zeigt unter anderem die transparenten LED-Mesh-Module Futureled Micromesh sowie doppelseitige LED-Cabinets der Serie Butterfly.

Die transparenten Mesh-Displays bestehen aus Glasfaser-Gittern mit LED-Bestückung an den Gitterpunkten. Die Leuchtdichte erreicht bis zu 5.000 Candela pro Quadratmeter. Die Module messen 1,50 mal 0,25 Meter. Je nach LED-Variante sind sie ein bis drei Millimeter dünn. Die Pixelabstände lassen sich variieren. Die Displays sind leicht zu transportieren, kombinieren und montieren. Sie lassen sich individuell zuschneiden und auch übers Eck einsetzen.

Die Butterfly-Serie ermöglicht doppelseitige Bildausgabe auf zwei LED-Modulen bei einer Gesamttiefe von 60 Millimetern. Die Cabinets haben eine Größe von 50 mal 50 Zentimetern und wiegen 7,25 Kilogramm. Optional sind GOB-Beschichtung (Glue-on-Board) oder COB-Architektur (Chip-on-Board) verfügbar. Die Module lassen sich auch schwebend hängen.

Zudem präsentiert Concept die Android-Tablets Sunmi Cpad in den Display-Größen 8,7, 11 und 14 Zoll sowie das 6,75-Zoll-Handheld Sunmi L3 mit 2D-Scanner und Dual-NFC. Die Handkasse Sunmi V3 wiegt 419 Gramm und verfügt über einen integrierten Bon- und Label-Drucker.

Der Stand von Concept International befindet sich in Halle 4/E50.