Pyramid Computer stellt auf der Euroshop 2026 ein Retail-AI-System vor. Die Kameratechnologie ist in Beleuchtungselemente integriert, im Backoffice arbeiten Akhet Performance- und AI-Server. Das System ermöglicht die lokale Datenerhebung und Echtzeitauswertung.

Die Beleuchtungs-Kamera-Module lassen sich zu Rails von maximal 10 Metern Länge verbinden. Die Versorgung der gesamten Rail erfolgt über ein Netzteil und eine Datenschnittstelle. Die Kamerawinkel können vor Ort angepasst werden. Abhängig von der eingesetzten AI-Software lassen sich mehrere Anwendungsfälle parallel betreiben – darunter Regalüberwachung, Warenverfügbarkeit, Betrugserkennung, Diebstahlprävention sowie die Erstellung von Heatmaps und die Analyse von Kundenbewegungen.

Das Unternehmen zeigt außerdem die Self-Checkout-Kasse Polytouch Psyco mit dem Pyramid POS 500 als Kassensystem. Der Selfservice-Kiosk Polytouch Pixi15.6 hat einen Footprint von 230 mal 200 Millimetern. Das Terminal Polytouch Swift ist mit Touchscreen-Diagonalen von 24, 27 oder 32 Zoll verfügbar.

Das Portfolio von Pyramid Computer umfasst Industrie-PCs, Server, Selfservice-Terminals sowie Touch-PCs und Touch-Monitore. Die drei Produktsäulen Polytouch, Faytech und Akhet bilden flexible Ecosysteme für die Digitalisierung. Pyramid Computer ist auf der Euroshop am Stand C61 in Halle 6 zu finden.