Advantech-Aures präsentiert auf der Euroshop 2026 in Düsseldorf modulare POS-Systeme und Self-Checkout-Lösungen.

Das Unternehmen entstand aus dem Zusammenschluss von Advantech und Aures Technologies und tritt nun unter gemeinsamem Markendach auf. Am Stand stehen End-to-End-Lösungen für Retail und Hospitality im Mittelpunkt.

Das Produktportfolio umfasst das All-in-One-Kassensystem Yuno-C, die UTM Display-Serie sowie interaktive Kiosk-Lösungen. Komponenten wie Scanner, Payment-Terminals und Displays lassen sich modular kombinieren.

Die Self-Checkout-Systeme sind laut Hersteller optisch anpassbar und auf Ergonomie ausgelegt. Ergänzt wird das Angebot durch Co-Branding-Optionen und schlüsselfertige Konfigurationen.

AI und Edge-Computing im Retail

Auf Softwareseite zeigt Advantech-Aures die I-Vision Suite für Videoanalyse sowie Deviceon, eine Plattform für Remote-Geräteverwaltung und Monitoring.

Beide Lösungen sind auf Edge-Computing-Infrastruktur ausgelegt und richten sich an Händler, die Store-Prozesse automatisieren wollen. Die übergeordnete Positionierung des Unternehmens lautet „Intelligent City Services“.