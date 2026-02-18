Bizerba präsentiert vom 22. bis 26. Februar 2026 auf der Euroshop in Düsseldorf ein breites Produktprogramm. Das Unternehmen belegt dabei den Stand E58 in Halle 6 und zeigt vernetzte Lösungen für den stationären Handel.

Auf der Main Stage demonstriert dabei Bizerba, wie Wägetechnik mit AI-gestützter Objekterkennung, RFID-basierter Bedienererkennung und Checkout-Systemen zusammenarbeitet. Zu den gezeigten Produkten zählen zudem eine neu gestaltete Scan&Go-Lösung mit Validierungsstation sowie eine integrierte Schneide-Wäge-Funktion. Beide Lösungen adressieren dabei Schwund und beschleunigen den Bezahlprozess.

Food Stage mit Robotik-Partnern

Auf der Food Stage zeigt Bizerba gemeinsam mit Fanuc, Kilivations, J. Schmalz und Viscotec einen automatisierten Sandwich-Showcase. Der Aufbau illustriert, wie Hardware, Software und Robotik in der Lebensmittelzubereitung zusammenwirken. Das Ziel ist eine gleichbleibende Produktqualität bei reduzierten manuellen Abläufen.

Bizerba ist zudem Teil des offiziellen Messeprogramms. Am 22. Februar sprechen Franzisika Klaiber und Alexander Pogacnik auf der Red Stage zum Thema automatisierter Foodservice. Am 24. Februar folgt außerdem ein Vortrag von Maris Kostezka und Alxander Pogacnik zur Prozessoptimierung an Frischetheken auf der Blue Stage.

Am Messestand finden täglich Speaker-Sessions um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr zu aktuellen Produktneuheiten und Branchentrends statt.