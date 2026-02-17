Umdasch The Store Makers plant einen großen Messeauftritt auf der Euroshop 2026 in Düsseldorf. Passend zum Messemotto “The Global Retail Festival” will Umdasch einen vielfältigen und farbenfrohen Auftritt liefern. Dafür rief man eigens das Motto “Colours of Retail” aus, was den Messeauftritt prägen soll.

Experience & Effiency als zentrale Themen

Auf 700 Quadratmetern soll es sich dabei um zwei zentrale Themen drehen: Experience und Efficiency. Ersteres fokussiert somit hauptsächlich die Frage, wie sich Kunden auf den ersten Anhieb begeistern lassen und gleichzeitig der Charakter der Marke vermittelt wird. Zweiteres betont, dass dies alles in einem von Effizienz geprägten Zusammenspiel sowie einem ROI steht.

Außerdem will Umdasch thematisieren, wie die Zusammenarbeit von digitalen und analogen Lösungen im Verkaufsraum funktioniert. Der gesamte Euroshop-Auftritt der Ladenbauer soll dazu anhalten, zu inspirieren, neue Perspektiven zu eröffnen und die Zukunft des Retail und des Innenbaus zu erkunden.

Partner runden Auftritt ab

Der Umdasch-Stand C 19 in Halle 12 soll dabei selbst das beste Beispiel für erfolgreiche Installation sein.

Ledeca bringt dafür LEDs mit, die mit digitalen Inhalten Akzente setzen. Zumtobel und Thorn liefern außerdem Lichtlösungen für den Auftritt.