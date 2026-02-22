In Düsseldorf stellt Dimedis gemeinsam mit dem Partner Cittadino ein ganzheitliches Retail- und Commerce-Media-Konzept vor, in dem Digital Signage, Data Analytics und Media-Vermarktung integriert sind.

Durch das Zusammenspiel aus der Digital Signage-Plattform, Analytics-Lösungen und der DooH- sowie Vermarktungskompetenz von Cittadino entsteht laut Dimedis ein skalierbares End-to-End-Modell. Händler erhalten damit eine ganzheitliche Lösung, um digitale Flächen effizient zu betreiben, professionell zu vermarkten und nachhaltig zusätzliche Erlöse zu generieren.

Im Mittelpunkt des Auftritts stehen konkrete Use Cases rund um POS-Monetarisierung, datenbasierte Kampagnensteuerung sowie die Integration von Eigen- und Fremdvermarktung im Retail- und Commerce-Media-Umfeld.

Der Partnerstand von Dimedis und Cittadino auf der Euroshop befindet sich in Halle 5, Stand F28.