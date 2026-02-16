Auf der Euroshop 2026 präsentiert Slimstock technische Lösungen für den Handel. Das Unternehmen positioniert sich als Partner für die Bestandsoptimierung und die Planung von Lieferketten. Ein Schwerpunkt der Messepräsenz liegt auf der Integration von agentischer AI in bestehende Systeme.

Die Plattform Slim4 führt Planung und Handel in einem integrierten Ökosystem zusammen. Ein agentisches Datenmanagement analysiert dabei Informationen eigenständig und passt sich an neue Gegebenheiten an. Das System soll durch kontinuierliches Lernen die Entscheidungen sowie die Datenqualität im gesamten Unternehmen verbessern.

Neben der Produktpräsentation beteiligt sich Slimstock mit zwei Fachvorträgen an der Messe. Steven Pauly spricht am 22. Februar um 15.40 Uhr auf der Red Stage über Methoden in der Bestandskontrolle. Der Vortrag behandelt die Optimierung des Kapitaleinsatzes sowie die Steuerung von Sortimenten.

Zudem hält Samir Selimi am 23. Februar um 12.00 Uhr einen Vortrag auf der Blue Stage. Samir Selimi thematisiert den Übergang von ungeordneten Datenstrukturen zu korrekten Stammdaten durch den Einsatz von AI.

Interessierte finden das Team von Slimstock an Stand A75 in Halle 6.