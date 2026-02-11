Solutions präsentiert in Düsseldorf Technologien für Bestandsintelligenz, Verlustprävention und Videoanalyse von drei Partnern.

Sensormatic Solutions stellt auf der Euroshop 2026 Partnerschaften mit Keonn, Indyme und Solink vor. Das Portfolio von Sensormatic Solutions zeigt vom 22. bis 26. Februar in Düsseldorf Technologien für Bestandsintelligenz, Verlustprävention und Videoanalyse.

Die Zusammenarbeit mit Keonn integriert das Echtzeit-Ortungssystem Advantrack 600 in die Bestandsintelligenzplattform Truevue Cloud. Das System nutzt Overhead-RFID-Technologie für automatisierte Bestandszählungen und liefert Echtzeitdaten zu Warenstandort, Warenbewegung und Lagerbestand. Die Funktion „Hands Free Cycle Counting“ ermöglicht autonome, filialweite Inventuren.

Waren schützen, Service verbessern

Die Kooperation mit Indyme bringt die Lösungen Freedom Case, Smartdome und Smartresponse in das Portfolio. Die Systeme kombinieren Warenschutz mit Kundenassistenz. Freedom Case umfasst selbstbedienbare, gesicherte Warenvitrinen. Smartdome und Smartresponse sind Lösungen, die auf Kundenanfragen reagieren und gleichzeitig vor Warendiebstahl schützen.

Die AI-gestützte Video-Intelligence-Plattform von Solink verknüpft Video-, POS- und Betriebsdaten. Das System erkennt Anomalien in Echtzeit, informiert Teams unmittelbar und verknüpft Videoaufnahmen mit operativen Daten. Die Plattform richtet sich an Teams aus den Bereichen Asset Protection und Loss Prevention.

Sensormatic Solutions präsentiert die Lösungen auf der Euroshop in Halle 6 an Stand C01.