P.O.S. The Instore Experience, die übergreifende Dachmarke von Radio P.O.S., demonstriert vom 22. bis 26. Februar 2026 auf der Euroshop in Düsseldorf, wie sich Audio-, Content- und Digital-Signage-Lösungen nahtlos zu einer ganzheitlichen End-to-End-Integration verbinden lassen.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht ein AI-Audiobooth, in der aus wenigen Stichpunkten sendefähige Spots mit Varianten und Voice-Auswahl generiert werden. Ein integriertes Playlist-System übersetzt Markenattribute und Zielgruppenprofile in kuratierte Mini-Playlists. Ein eingerichtetes Tonstudio ermöglicht zudem On-Air-Demonstrationen direkt am Stand.

Im Bereich Smart Control demonstriert der Integrator, wie Geräte und Touchpoints zentral gesteuert und datenbasiert überwacht werden. Das System umfasst AI-gestützte Bildanalyse, KPI-Dashboards und Predictive Maintenance. Das Ergebnis sind weniger manuelle Prüfprozesse und ein verkürzter Detect-to-Resolve-Prozess im laufenden Betrieb.

Auf der Displayseite kombiniert der Messestand großformatige Displays, Motion-Poster, Retail-Media-Stelen, transparente LED-Flächen und interaktive Touchpoints. Das Unternehmen setzt dabei auf synchrone Bespielung über alle Formate hinweg.

P.O.S. The Instore Experience ist auf der Euroshop 2026 in Halle 4, Stand D41 vertreten.