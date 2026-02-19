Auf der Euroshop 2026 bekommt Echion ein neues Gesicht: AI-Avatar Aera Bloom trifft in Halle 4 erstmals auf Messebesucher.

Der Digital-Retail-Experte Echion aus Augsburg kommt vom 22. bis 26. Februar 2026 auf die Euroshop und präsentiert dort Lösungen aus den Bereichen Digital Signage, LED, Audio und Duftmarketing vertreten.

Neu im Programm ist der AI-Avatar Aera Bloom, der als virtueller Ambassador für Future@Echion vorgestellt wird. Am 23. Februar 2026 präsentieren Denise Grell und Aera Bloom von 13.00 bis 13.30 Uhr auf der Purple Stage in Halle 4 das Konzept live. Im Rahmen der Präsentation wird die Plattform „Aera Bloom & Friends“ vorgestellt, über die Unternehmen eigene Avatare erstellen können. Am Stand ist auch eine direkte Interaktion mit Aera Bloom möglich.

Podcast-Studio am Stand

Ebenfalls neu ist ein gläsernes Podcast-Studio direkt am Messestand. Die Podcast-Experten Sven Häberle und Stephan Dewes produzieren dort täglich eine Folge des Formats „Echion live experience: Die Euroshop 2026″. Jede Folge wird durch einen Gast aus der Branche ergänzt. Die Episoden erscheinen vom 23. bis 27. Februar 2026.

Zu den weiteren Exponaten zählen Beschallungssysteme, markenkonforme Audio-Spots, Digital Signage-Lösungen sowie LED-Displays – darunter nach Angaben des Unternehmens das leichteste Outdoor-LED-Display der Welt.