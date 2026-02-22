Die Euroshop feiert dieses Jahr ein besonderes Jubiläum. Seit ihrer Premiere 1966 hat sie sich zur wichtigsten globalen Plattform für das Ökosystem des Einzelhandels entwickelt. Die Messe, die nun zum 22. Mal stattfindet, zieht weiterhin alle drei Jahre Entscheidungsträger aus aller Welt an. Anders als die NRF in New York, die sich primär auf digitale Transformation und Einzelhandelssysteme konzentriert, positioniert sich die Euroshop seit jeher breiter und deckt ein breites Spektrum ab – vom Ladenbau über Kühltechnik bis hin zu Live-Experiences.

Besucher von Einzelhandelsunternehmen, Architektur- und Designagenturen, Ladenbauspezialisten und Planungsbüros zieht es traditionell an den Rhein, um die neuesten Trends zu entdecken. Das Messegelände ist erneut in klar definierte Themenbereiche gegliedert, die den interdisziplinären Charakter der Branche widerspiegeln. Den größten Bereich bildet der Ladenbau, der mit rund 450 Ausstellern allein mehr als ein Viertel der Gesamtfläche einnimmt. Beleuchtung, Messe- und Eventmarketing, Kältetechnik und Energiemanagement, Gastronomieausstattung sowie der technologieorientierte Bereich EuroCIS runden das vielfältige Angebot ab. EuroCIS, seit Langem als Herzstück der digitalen Transformation im Einzelhandel angesehen, vereint in diesem Jahr über 550 Aussteller – von Softwareplattformen und KI-Lösungen über sensorbasierte Analysen bis hin zu Digital Signage-Technologien.