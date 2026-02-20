Vom 22. bis 26. Februar präsentieren junge Technologieanbieter auf der Euroshop 2026 in Düsseldorf im Start-up Hub und auf der neuen Sonderfläche Young Innovators by BMWE in Halle 7 der Messe Düsseldorf ihre Produkte. Die Themenfelder reichen von AI-gestützter Warenplanung über Videoanalyse bis zu autonomen POS-Konzepten und Indoor-Navigation.

Der Start-up Hub ist in der Dimension Retail Technology angesiedelt. Dort zeigen Unternehmen wie Counttrack und Isarsoft Systeme zur Analyse realer Kundenbewegungen im Store – Counttrack auf Basis privacy-konformer 3D-Sensorik, Isarsoft per Videoanalyse ohne zusätzliche Hardware. Kerpak adressiert mit einer Computer-Vision-Lösung unbemannte Verkaufsstellen mit Edge-Verarbeitung; Supersmart validiert Self-Scanning-Transaktionen in Echtzeit.

Erstmals auf der Euroshop vertreten

Erstmals ist der geförderte Gemeinschaftsstand Young Innovators by BMWE auf der Euroshop vertreten. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt damit junge deutsche Unternehmen bei der Teilnahme an internationalen Leitmessen. Freshflow und Revotail zeigen dort AI-basierte Bestell- und Margensysteme; Refive ermöglicht In-Store-Kundenidentifikation ohne App oder zusätzliche Hardware.

Black Stage als Präsentationsformat

Als Bühnenformat innerhalb des Start-up Hubs fungiert die Black Stage an Stand B02. Dort stellen Aussteller ihre Konzepte einem internationalen Fachpublikum vor.

„Innovation entsteht dort, wo Mut auf Markt trifft. Die Start-ups und Young Innovators bringen genau diesen Spirit auf die Euroshop – mit Ideen, die Prozesse verändern, Kundenerlebnisse neu denken und dem Handel frische Impulse geben“, sagt Elke Moebius, Director bei der Messe Düsseldorf.