Auf der ISE 2026 in Barcelona realisierte Alfalite gemeinsam mit sieben Partnern einen technischen Live-Showcase. Das Szenario simulierte dabei die Übertragung aus einem Krisengebiet.

Als Basis diente dabei der Stand von Solid State Logic. Von dort wurden Video- und Datensignale über eine vernetzte Infrastruktur an verschiedene Standorte auf dem gesamten Messegelände verteilt.

Acht beteiligte Unternehmen

Die technische Umsetzung basierte auf einer engen Kooperation spezialisierter Unternehmen. Neben Alfalite waren auch Dejero, RGB Spectrum und Brainstorm maßgeblich beteiligt. Zum Partner-Netzwerk gehörten zudem Kitplus, For-a, Ontario Soluciones und Domo. Diese Akteure integrierten sich dabei zu einer Prozesskette, die eine mobile Bildaufnahme im Feld direkt mit einer High-End-Visualisierung im Kontrollraum verknüpfte.

Dabei erfolgte die Steuerung der Signale über das neue Titan Command System von Dejero. Dieses System nutzt mehrere 5G-Netze parallel für die Datenübertragung. Im Vergleich zu konventionellen, oft unbeweglichen Satelliten-Links bietet dieser Ansatz somit eine höhere Resilienz durch Redundanz. Da die Datenpakete hierbei über verschiedene Provider gleichzeitig verteilt werden, bleibt die Übertragung selbst bei Ausfällen einzelner Netze stabil.

Parallel dazu wurden die Signale aus dem Krisengebiet im Command Center von RGB Spectrum verarbeitet. Die grafische Aufbereitung übernahm dabei die Software von Brainstorm.

Smart Blending Technology mit Engo-Sendern

Mobile Engo-Sender übertrugen die Daten aus dem Feld per Smart Blending Technology. Dieses Verfahren aggregiert mehrere Mobilfunkverbindungen gleichzeitig, um eine hohe Bandbreite bei geringer Latenz zu erreichen.

Innerhalb der Infrastruktur verarbeiteten Switcher von For-a die eingehenden Feeds für die finale Distribution. Der Showcase demonstrierte damit die vollständige Prozesskette von der mobilen Akquise bis zur stationären Lagebilddarstellung.

Dabei kann die verwendete Technologie kritische Datenströme priorisieren und somit das Echtzeit-Lagebild ermöglichen.

LED von Alfalite als Control Room Screen

Im Zentrum der Visualisierung stand dabei die UHD Finepix Serie von Alfalite. Die Displays nutzen LED-COB-Technologie für den Einsatz in Kontrollräumen. Diese Bauweise bietet mechanischen Schutz für die Oberflächen und ermöglicht zudem tiefe Schwarzwerte.

Die Displays der UHD Finepix weisen geringe Stromverbrauchswerte auf und leiten Wärme effizient über die Rückseite ab. Für den Showcase kam dabei eine Variante mit 1,2 Millimeter Pixelpitch zum Einsatz. Zusätzlich sind Pixelpitches von 0,6 bis 1,8 Millimeter für verschiedene Anforderungen verfügbar.

Das gezeigte Szenario als Ganzes eignet sich somit besonders für Krisensituationen, in denen lokale Infrastruktur beschädigt oder überlastet ist.